Funcionária de mercado denunciou racismo e foi demitida. O que diz a lei?

Após denunciar racismo de um colega de trabalho, uma auxiliar de cozinha no hipermercado Atacadão, no Rio de Janeiro, foi demitida.

A mulher negra, de 31 anos, relatou ao UOL que, desde o início de sua atividade, em março, um colega a tratou de maneira preconceituosa, manifestando opiniões negativas por causa de sua cor e inclusive imitando um instrumento do candomblé quando ela entrava no ambiente.

Ao levar as queixas à responsável pela cozinha, nada foi feito. O pior episódio, segundo ela, foi ter encontrado a mensagem “só para branco usar” escrita em seu avental.

A ex-funcionária também fez denúncias para o Ministério Público do Trabalho. Para a procuradora do trabalho Fernanda Diniz, o empregador foi omisso em relação à conduta do funcionário, que também tinha problemas com outros membros de sua equipe.

“Esse funcionário dizia que não gostava de preto, está envolvido em caso de agressão física a uma outra funcionária e nunca foi punido”, disse a procuradora para o UOL.

Os danos coletivos somam 50 milhões de reais. O valor não iria para a vítima no caso, mas seria direcionado para instituições sem fins lucrativos e para causas negras.

Em nota, o Atacadão comenta que repudia qualquer tipo de discriminação, que o funcionário em questão foi dispensado por justa causa e que a denúncia “só foi registrada quando o contrato de experiência da colaboradora já havia sido encerrado”.

O que diz a lei?

De acordo com Adriana Pinton, sócia do Granadeiro Guimarães Advogados, a lei é clara: racismo é um crime inafiançável e imprescritível. E o incidente ainda demonstra intolerância religiosa.

“Por si sós, estes fatos já mereceriam uma postura diferenciada do empregador”, comenta. “Apesar da conduta criminosa praticada no estabelecimento da empresa e durante o horário de trabalho, a demissão foi aplicada de forma invertida, ou seja, a vítima foi punida ao invés dos agressores”.

A advogada fala que não adianta que a empresa possua um canal de denúncias sem que haja a investigação dos fatos. E a punição dos culpados.

“A conduta praticada pelo empregado, de racismo e intolerância religiosa, deveria ter sido punida com a demissão por justa causa, ainda que o empregado não tivesse nenhuma outra punição em seu histórico funcional. Aplica-se ao caso o princípio da proporcionalidade. Por se tratar de uma conduta gravíssima, não há como o empregado receber apenas uma advertência ou suspensão disciplinar”, explica ela.

A dispensa por justa causa, que retira do trabalhador o direito a receber a maior parte das verbas rescisórias, não é comumente aplicada. Com os empregadores preferindo optar pela demissão normal ou advertências.

No entanto, a lei prevê que comportamentos como os denunciados, como indisciplina, ato lesivo de honra e mau procedimento sejam punidos com a justa causa sem qualquer incidente anterior.

“Como o empregador não demonstrou ter tomado nenhuma atitude a fim de evitar todo o constrangimento e ofensas, caberá indenizações por assédio moral. O empregado que praticou os atos de racismo e de intolerância religiosa poderá ser condenado a ressarcir a empresa pela condenação imposta na ação movida pela empregada”, comenta Pinton.