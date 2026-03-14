Flash oferece bolsas de até 80% para seus jovens aprendizes e libera um dia da semana para estudo

A Flash, empresa brasileira de tecnologia voltada à gestão de pessoas, benefícios corporativos e despesas, decidiu ampliar seu programa de Jovem Aprendiz com um novo incentivo educacional: aprendizes que forem efetivados pela companhia poderão receber subsídio de até 80% na mensalidade da faculdade.

A iniciativa busca criar uma ponte entre a primeira experiência profissional e o acesso ao ensino superior, uma barreira comum para jovens de baixa renda. O benefício será concedido a aprendizes que forem contratados como assistentes ou estagiários após o período de aprendizagem.

Para receber o subsídio, os jovens precisam permanecer na empresa até a conclusão do curso e cumprir os critérios definidos nos ciclos de avaliação de desempenho. O valor financiado pela empresa também terá um teto, definido em acordo entre colaborador e companhia.

“Esse incentivo não é apenas um benefício financeiro. É acesso. É criar condições reais para que esses jovens consigam avançar nos estudos e ampliar suas perspectivas de carreira, além de reconhecer o esforço e a dedicação demonstrados desde o início da jornada”, afirma Érika Fagundes, líder de recrutamento e business partner da Flash.

Érika Fagundes, líder de recrutamento e business partner da Flash: “Esse incentivo não é apenas um benefício financeiro. É acesso. É criar condições reais para que esses jovens consigam avançar nos estudos e ampliar suas perspectivas de carreira” (Flash/Divulgação)

Foco em jovens de escolas públicas

O programa da Flash tem como público prioritário jovens de baixa renda, majoritariamente oriundos de escolas públicas, muitos deles em sua primeira experiência formal de trabalho.

Atualmente, a empresa conta com 27 jovens aprendizes ativos, distribuídos por diferentes áreas do negócio. A experiência inclui participação no dia a dia das equipes, acompanhamento próximo das lideranças e oportunidades de crescimento dentro da companhia.

Além da atuação prática, os aprendizes também participam de uma formação complementar oferecida por uma empresa parceira, responsável pelo desenvolvimento técnico e comportamental.

A jornada de trabalho segue um modelo híbrido: são quatro dias de trabalho por semana - dois deles presenciais no escritório, e um dia dedicado aos estudos.

Porta de entrada para carreira

As contratações acontecem de forma contínua, conforme a demanda das áreas da empresa, e o ciclo do programa dura em média 18 meses.

Nos últimos dois anos, cerca de 60 jovens passaram pela iniciativa, com uma taxa de 75% de efetivação, um indicador que, segundo a empresa, reforça o compromisso com a formação de talentos e inclusão social.

Para a executiva da Flash, programas de aprendizagem bem estruturados podem ir além da exigência legal prevista para empresas de médio e grande porte.

“Quando bem estruturada, a aprendizagem profissional deixa de ser apenas o cumprimento de uma exigência legal e se torna um catalisador de renovação cultural, diversidade e fortalecimento da marca empregadora”, afirma Fagundes.