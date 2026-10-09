Em meio a tantos posts feitos com IA, mostrar quem você é virou diferencial na busca por vaga

O uso da IA no LinkedIn indica uma mudança na gestão de carreira. (Jakub Porzycki/Getty Images)
Redatora
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 16h33.
Última atualização em 9 de outubro de 2026 às 16h44.
RESUMO | Em reportagem do Business Insider, três criadores de conteúdo no LinkedIn contam que selfies e vídeos gravados com o celular abriram portas que posts sobre conquistas profissionais não abriam, de convites para palestras a um novo emprego. A explicação, segundo eles, passa pela inteligência artificial: com tantos textos polidos e parecidos na rede, mostrar o rosto e a personalidade ajuda a construir confiança mais rápido. Para quem está em processo seletivo, a lógica vale para o recrutador que quer entender quem está por trás do currículo.
Durante anos, Tara Crymble usou o LinkedIn como um currículo online, para anunciar mudanças de emprego. Em dezembro de 2025, recém-formada, passou a publicar o que estava fazendo e aprendendo, mostrando o rosto e a voz em fotos e vídeos. Os seguidores saltaram de cerca de 1.000 para 6.000, os posts somaram mais de 250 mil visualizações, e foi pela própria presença na rede que ela chegou ao emprego atual.
Hoje gerente de contas da Creatorbuzz, agência de marketing de influência voltada a empresas, Crymble é uma das três criadoras ouvidas pelo Business Insider em reportagem publicada no dia 5 de outubro. Segundo eles, algo que parecia estranho numa rede onde chefes, colegas e futuros empregadores estão de olho começa a virar norma para quem quer se destacar.
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A inteligência artificial facilitou a produção de posts com cara profissional, e é justamente aí que os criadores enxergam a brecha. Para Crymble, é fácil se perder num tom polido demais, corporativo e até robótico. Fotos e vídeos deixam aparecer a personalidade e as manias de cada um, e o resultado soa mais genuíno. Na avaliação dela, a confiança se constrói mais rápido.
O próprio LinkedIn tem apertado o cerco ao conteúdo genérico feito por IA. A rede criou uma opção para o usuário sinalizar posts que parecem “lixo de IA” e ferramentas para limitar a distribuição desse tipo de publicação.
Jack Appleby, escritor e consultor de criadores de 37 anos, construiu uma base de 90 mil seguidores quase só com textos. Agora, diz que vê fotos pessoais ganhando tração e cogita mudar de tática. Para ele, o LinkedIn tem uma das patrulhas anti-IA mais ativas entre as redes sociais, e as pessoas nunca se preocuparam tanto em saber se o que leem foi escrito por alguém real.
Arielle Berlinsky, diretora de marketing da Movement Strategy, começou a publicar no LinkedIn quando trabalhava em um ambiente de regras rígidas. Primeiro, compartilhava fotos de eventos de trabalho. Depois, passou a gravar vídeos sobre experiências e aprendizados à medida que aconteciam.
Os posts dela já somam milhões de visualizações e formaram uma comunidade de mais de 55 mil pessoas. O argumento de Berlinsky é que o rosto, o nome e a personalidade acompanham o profissional para onde ele for, e que ninguém se resume ao cargo que ocupa.
Crymble e Berlinsky participam do Next Gen Voices, programa do LinkedIn para criadores da geração Z. A participação é só por convite, dura 12 semanas e permite testar recursos, dar sugestões e conhecer a equipe da rede.
Para quem não cresceu publicando nas redes, os criadores reuniram algumas recomendações:
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No processo seletivo, o LinkedIn costuma complementar o currículo. Um perfil que mostra como o candidato pensa, o que aprende e como se comunica dá ao recrutador uma ideia mais concreta de quem vai chegar à entrevista.
O Processo Seletivo Na Prática é um curso online e gratuito, dividido em oito módulos, que acompanha o candidato da leitura da vaga até a entrevista final. As aulas tratam de currículo, otimização do perfil no LinkedIn, método STAR e treino de entrevista, inclusive com inteligência artificial.
A câmera frontal, afinal, pode contar o que o título do perfil não cabe.
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Segundo criadores ouvidos pelo Business Insider, sim. Tara Crymble conta que chegou ao emprego atual pela presença na rede depois de começar a mostrar o rosto e a voz nos posts.
Com a IA facilitando textos polidos e parecidos, fotos e vídeos ajudam a mostrar a personalidade de quem publica, o que, segundo os criadores, gera confiança mais rápido.
A rede criou uma opção para sinalizar conteúdo que parece genérico feito por IA e ferramentas para reduzir a distribuição desse tipo de post.
Sim. O curso é online e gratuito, com oito módulos sobre as etapas de uma seleção, incluindo currículo e perfil no LinkedIn.