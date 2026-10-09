Em meio a tantos posts feitos com IA, mostrar quem você é virou diferencial na busca por vaga

RESUMO | Em reportagem do Business Insider, três criadores de conteúdo no LinkedIn contam que selfies e vídeos gravados com o celular abriram portas que posts sobre conquistas profissionais não abriam, de convites para palestras a um novo emprego. A explicação, segundo eles, passa pela inteligência artificial: com tantos textos polidos e parecidos na rede, mostrar o rosto e a personalidade ajuda a construir confiança mais rápido. Para quem está em processo seletivo, a lógica vale para o recrutador que quer entender quem está por trás do currículo.

Durante anos, Tara Crymble usou o LinkedIn como um currículo online, para anunciar mudanças de emprego. Em dezembro de 2025, recém-formada, passou a publicar o que estava fazendo e aprendendo, mostrando o rosto e a voz em fotos e vídeos. Os seguidores saltaram de cerca de 1.000 para 6.000, os posts somaram mais de 250 mil visualizações, e foi pela própria presença na rede que ela chegou ao emprego atual.

Hoje gerente de contas da Creatorbuzz, agência de marketing de influência voltada a empresas, Crymble é uma das três criadoras ouvidas pelo Business Insider em reportagem publicada no dia 5 de outubro. Segundo eles, algo que parecia estranho numa rede onde chefes, colegas e futuros empregadores estão de olho começa a virar norma para quem quer se destacar.

Do currículo ao LinkedIn, aprenda a contar uma história coerente sobre você. Comece agora o curso gratuito

Por que o rosto ganhou peso na era da IA

A inteligência artificial facilitou a produção de posts com cara profissional, e é justamente aí que os criadores enxergam a brecha. Para Crymble, é fácil se perder num tom polido demais, corporativo e até robótico. Fotos e vídeos deixam aparecer a personalidade e as manias de cada um, e o resultado soa mais genuíno. Na avaliação dela, a confiança se constrói mais rápido.

O próprio LinkedIn tem apertado o cerco ao conteúdo genérico feito por IA. A rede criou uma opção para o usuário sinalizar posts que parecem “lixo de IA” e ferramentas para limitar a distribuição desse tipo de publicação.

Jack Appleby, escritor e consultor de criadores de 37 anos, construiu uma base de 90 mil seguidores quase só com textos. Agora, diz que vê fotos pessoais ganhando tração e cogita mudar de tática. Para ele, o LinkedIn tem uma das patrulhas anti-IA mais ativas entre as redes sociais, e as pessoas nunca se preocuparam tanto em saber se o que leem foi escrito por alguém real.

Mais do que o cargo no perfil

Arielle Berlinsky, diretora de marketing da Movement Strategy, começou a publicar no LinkedIn quando trabalhava em um ambiente de regras rígidas. Primeiro, compartilhava fotos de eventos de trabalho. Depois, passou a gravar vídeos sobre experiências e aprendizados à medida que aconteciam.

Os posts dela já somam milhões de visualizações e formaram uma comunidade de mais de 55 mil pessoas. O argumento de Berlinsky é que o rosto, o nome e a personalidade acompanham o profissional para onde ele for, e que ninguém se resume ao cargo que ocupa.

Crymble e Berlinsky participam do Next Gen Voices, programa do LinkedIn para criadores da geração Z. A participação é só por convite, dura 12 semanas e permite testar recursos, dar sugestões e conhecer a equipe da rede.

Como começar sem parecer forçado

Para quem não cresceu publicando nas redes, os criadores reuniram algumas recomendações:

Troque perfeição por autenticidade. Segundo Crymble, perfis que assumem interesses e jeito próprios se destacam em meio ao conteúdo de IA.

Segundo Crymble, perfis que assumem interesses e jeito próprios se destacam em meio ao conteúdo de IA. Peça ajuda a um amigo. Berlinsky sugere começar com fotos tiradas por outra pessoa enquanto você faz algo de forma natural.

Berlinsky sugere começar com fotos tiradas por outra pessoa enquanto você faz algo de forma natural. Fale com uma pessoa só. Ao gravar, a dica é se dirigir à câmera como se estivesse conversando com alguém específico, sem tentar agradar a todo mundo.

Ao gravar, a dica é se dirigir à câmera como se estivesse conversando com alguém específico, sem tentar agradar a todo mundo. Varie o formato, mas mantenha a frequência. Para Berlinsky, constância pesa mais do que apostar em um único tipo de post. Memes e infográficos também mostram personalidade.

Para Berlinsky, constância pesa mais do que apostar em um único tipo de post. Memes e infográficos também mostram personalidade. Não espere o equipamento ideal. Ela recomenda parar de adiar por causa da iluminação ou de equipamentos caros. Quanto menos filtro, melhor o resultado.

Entenda o que recrutadores e ferramentas de IA avaliam em candidatos. Garanta sua inscrição gratuita

O recrutador também quer ver quem você é

No processo seletivo, o LinkedIn costuma complementar o currículo. Um perfil que mostra como o candidato pensa, o que aprende e como se comunica dá ao recrutador uma ideia mais concreta de quem vai chegar à entrevista.

O Processo Seletivo Na Prática é um curso online e gratuito, dividido em oito módulos, que acompanha o candidato da leitura da vaga até a entrevista final. As aulas tratam de currículo, otimização do perfil no LinkedIn, método STAR e treino de entrevista, inclusive com inteligência artificial.

A câmera frontal, afinal, pode contar o que o título do perfil não cabe.

Inscreva-se gratuitamente e comece sua preparação agora

Postar selfie no LinkedIn ajuda a conseguir emprego?

Segundo criadores ouvidos pelo Business Insider, sim. Tara Crymble conta que chegou ao emprego atual pela presença na rede depois de começar a mostrar o rosto e a voz nos posts.

Por que mostrar o rosto no LinkedIn ficou mais importante?

Com a IA facilitando textos polidos e parecidos, fotos e vídeos ajudam a mostrar a personalidade de quem publica, o que, segundo os criadores, gera confiança mais rápido.

O LinkedIn limita posts feitos com IA?

A rede criou uma opção para sinalizar conteúdo que parece genérico feito por IA e ferramentas para reduzir a distribuição desse tipo de post.

O curso Processo Seletivo Na Prática é gratuito?

Sim. O curso é online e gratuito, com oito módulos sobre as etapas de uma seleção, incluindo currículo e perfil no LinkedIn.