Descubra como o setor financeiro tem investido na formação de novos talentos

Focado no desenvolvimento do pilar ‘S’ do ESG (Environmental, Social, Governance, da sigla em inglês), o Espro atua com uma agenda para estimular a diversidade, a equidade e a inclusão de jovens talentos no mercado de trabalho.

Para isso, a organização oferece programas e projetos de aprendizagem e formação, que preparam esses jovens ao mesmo tempo que ajuda as empresas a atingir objetivos concretos.

“Em 2024, completamos 45 anos de atividade. Nós já nascemos ESG, mas o termo ainda nem existia”, avalia Alessandro Saade, superintendente executivo do Espro.

Em conversa durante o podcast ESG de A a Z, da EXAME, Saade também destaca que o setor financeiro tem sido um parceiro sempre presente ao longo dessa trajetória.

“O segmento financeiro foi o primeiro parceiro do Espro, lá atrás. Hoje, continuamos com uma interação muito próxima desse segmento, especialmente porque essas empresas identificam uma grande deficiência com a mão de obra que chega ao mercado.”

Formação para o Mundo do Trabalho

Entre as principais iniciativas do Espro está o programa Formação para o Mundo do Trabalho (FMT), o mais antigo itinerário formativo da instituição, que existe desde a sua fundação, em 1979. Nele, jovens de 14 a 22 anos conseguem desenvolver competências comportamentais e práticas que lhe permitem executar tarefas básicas do dia a dia de trabalho.

Uma vez preparados pelo FMT, esses jovens têm o primeiro contato com o mundo corporativo por meio do Programa de Aprendizagem Profissional (Jovem Aprendiz), que oferece mais de 15 cursos relacionados a diferentes ocupações, e do Programa de Estágio.

Segundo o Espro, em 2024, o FMT vai atender mais de 5 mil jovens em todo o Brasil. Os meses de outubro e novembro ainda terão 29 turmas presenciais em diversas localidades do país, bem como mais de dez turmas online que, juntas, devem impactar a vida de mil adolescentes e jovens. As inscrições podem ser feitas no link.

Confira, acima, o bate-papo completo com o executivo do Espro.