Como usar a Gestão ABC para controlar melhor os custos da sua empresa?

Mapeamento das atividades : O primeiro passo é identificar todas as atividades que ocorrem dentro da empresa, desde a produção até o atendimento ao cliente. Cada atividade deve ser analisada em termos de consumo de recursos (tempo, materiais, energia, mão de obra, etc.);

Classificação das atividades: Após entender o impacto de cada atividade nos custos totais, é hora de classificar as atividades de acordo com a curva ABC, identificando quais são as mais impactantes (Classe A), as intermediárias (Classe B) e as menos relevantes (Classe C);