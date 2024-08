10 plataformas para você encontrar um trabalho remoto no exterior

A pandemia do Covid-19 trouxe mudanças profundas no mundo do trabalho, e uma das mais significativas foi a normalização do trabalho remoto. Antes restrito a algumas áreas e posições, o home office tornou-se comum para muitas profissões, permitindo que profissionais brasileiros possam trabalhar para empresas do exterior sem sair do Brasil.

Com essa mudança, uma nova e promissora oportunidade emergiu: a possibilidade de trabalhar para empresas estrangeiras, sem sair do país, recebendo em moedas fortes como o dólar e o euro.

Vantagens de trabalhar para o exterior

Trabalhar remotamente para o exterior oferece diversas vantagens. A principal delas é a remuneração em moeda forte, o que pode proporcionar uma maior estabilidade financeira e poder de compra, considerando a valorização dessas moedas em relação ao real.

Além disso, a experiência de trabalhar com equipes internacionais enriquece o currículo e pode abrir portas para oportunidades ainda maiores no futuro.

Como receber por trabalhos no exterior

E engana-se quem pensa ser complicado receber pagamentos internacionais. O profissional brasileiro que trabalha para uma empresa do exterior pode contar com serviços como os da Husky, que facilita a abertura de uma conta multimoedas.

Esse tipo de plataforma permite que os pagamentos sejam recebidos em dólares ou euros e, em seguida, transferidos para uma conta local no Brasil. Dessa forma, o processo se torna simples e eficaz, sem a necessidade de enfrentar qualquer tipo de burocracia.

Outra opção interessante é utilizar uma parte dos recursos recebidos em dólar para investir no exterior. A fintech Nomad, por exemplo, oferece a possibilidade de abrir uma conta global morando no Brasil, permitindo que o profissional brasileiro invista em renda fixa internacional, ações, ETFs (Exchange Traded Funds) e REITs (Real Estate Investment Trusts).

1 /4 (Os bonds são a forma mais comum de renda fixa nos Estados Unidos, emitidos por empresas e governos para se financiarem. Funcionam como a renda fixa brasileira, em que os investidores aplicam com uma taxa e um prazo estabelecidos, gerando retornos previsíveis.)

2 /4 (Investir na bolsa americana é uma forma de diversificar o portfólio e proteger o patrimônio frente à instabilidade da economia brasileira e do real. Além disso, o mercado de ações americano tem uma oferta significativamente maior de ativos, ampliando o leque de opções do investidor brasileiro.)

3 /4 Os ETFs, sigla para Exchange Traded Fund, são fundos negociados na bolsa de valores que funcionam de maneira similar aos fundos de investimento convencionais, mas com uma grande vantagem: suas cotas são negociadas como ações. (Os ETFs, sigla para Exchange Traded Fund, são fundos negociados na bolsa de valores que funcionam de maneira similar aos fundos de investimento convencionais, mas com uma grande vantagem: suas cotas são negociadas como ações.)

4/4 O mercado imobiliário é sempre uma alternativa a ser considerada como opção de diversificação. E não é preciso comprar um apartamento e contar com o pagamento do aluguel todo mês para aproveitar as vantagens do setor. O mercado de capitais também tem alternativas para os investidores, tanto aqueles que miram a economia brasileira quanto os Estados Unidos. No país, quem atende a essa demanda são os REITs (Real Estate Investment Trusts) – empresa que controlam, operam ou financiam ativos imobiliários. (O mercado imobiliário é sempre uma alternativa a ser considerada como opção de diversificação. E não é preciso comprar um apartamento e contar com o pagamento do aluguel todo mês para aproveitar as vantagens do setor. O mercado de capitais também tem alternativas para os investidores, tanto aqueles que miram a economia brasileira quanto os Estados Unidos.)

Com isso, é possível diversificar o portfólio de investimentos e potencializar os ganhos, aproveitando as oportunidades do mercado financeiro global.

Como encontrar um emprego remoto no exterior

Para aumentar as chances de ser contratado por empresas no exterior, é essencial manter o currículo atualizado e em inglês em sites como o LinkedIn. A plataforma é amplamente utilizada por headhunters que buscam profissionais para preencher vagas internacionais, e um perfil bem estruturado pode fazer toda a diferença na hora de ser selecionado.

Abaixo, seguem alguns sites onde é possível encontrar empregos remotos no exterior: