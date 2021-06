FIN4SHE: evento gratuito discute carreira e tendências no setor financeiro

Por Suria Barbosa, do Na Prática

FIN4SHE, movimento idealizado para promover presença feminina no mercado financeiro através de ações práticas de conexão, disseminação de informação e capacitação, está com inscrições abertas para evento gratuito.

Voltado para jovens mulheres, o fórum Young Women Summit conta com representantes atuantes para discutir principais temas e tendências, além de buscar aproximá-las das empresas e mercado.

Entre os temas abordados na edição: carreira no mercado financeiro, agenda ESG, equidade de gênero e saúde mental. Já estão confirmadas como palestrantes Ana Buchaim, Diretora de Pessoas, Marketing, Comunicação e Sustentabilidade da B3, Patrícia Claro, Head de Talent Acquisition na XP Inc. e Tatiana Grecco Diretora de Capital e de Controle de Risco de Mercado e Liquidez no Itaú Unibanco, entre outras.

O evento online e gratuito acontece dia 24 de junho de 2021. Para participar, é preciso se inscrever pelo formulário. A última edição contou com 1.500 mulheres inscritas.

Junto com o evento, as organizadoras também compõem o banco de currículos do movimento – assim, participantes podem ser indicadas para processos seletivos de parceiros.

Além do Young Women Summit, o FIN4SHE também possui um portal de vagas com oportunidades abertas no mercado financeiro. Você pode acessá-lo aqui.

Confira a agenda e inscreva-se no Young Women Summit!

"Inscreva-se em evento online e gratuito que busca aumentar representatividade feminina no mercado financeiro" foi originalmente publicado pelo portal Na Prática da Fundação Estudar.

Woman Empowerment Program (WEP)

O FIN4SHE também tem um curso em parceria com a Exame Academy, o portal de educação online da empresa. A nova turma do Woman Empowerment Program (WEP) vai abrir inscrições em breve e as aulas começam em agosto. No curso, as especialistas ajudam com ferramentas para o desenvolvimento de carreira das mulheres, ensinando conceitos de inteligência emocional, storytelling e protagonismo.

