Feira de intercâmbio vira virtual e reúne 218 universidades do mundo

Com a pandemia do novo coronavírus, eventos com grande concentração de pessoas foram cancelados. No entanto, para quem sonha em estudar fora do país, a EDUEXPO criou uma saída adaptando sua feira para o ambiente virtual.

A feira se chamará “THE STUDENT WORLD VIRTUAL FAIR” e vai acontecer na quarta-feira, dia 24, das 17h às 21h, para conectar o público com 218 universidades e escolas de idioma.

Estarão presentes online representantes de instituições dos Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, França, Itália, Alemanha, Espanha, Reino Unido, Irlanda, Suíça, Suécia, Japão, Áustria, Holanda, República Tcheca, Polônia, Estônia, Romênia, Arábia Saudita, Chile, Argentina, Equador, Costa Rica, Colômbia, Peru, Panamá e Brasil.

Os interessados podem se cadastrar gratuitamente no site e depois acessar o evento com seus dados. No ambiente virtual, os estudantes encontrarão conteúdos sobre como se preparar para os estudos no exterior e informações sobre cursos de várias modalidades, desde idiomas até doutorado.

Em pesquisa feita pela organização do evento com estudantes, 83% dos brasileiros disseram que ainda planejam estudar fora do país, mesmo adiando a data de início da viagem.

Segundo Julio Ronchetti, presidente e fundador da FPP Edu Media, maior organizadora de feiras de intercâmbio do mundo e dessa feira, o interesse no intercâmbio permanece, mas a crise econômica causada pela pandemia deve gerar adequações.

“Com o aumento do dólar, os estudantes disseram que procurarão por cursos mais acessíveis financeiramente”, fala ele.

Ele conta que a empresa realizou 120 feiras em 25 países em 2019 e que acredita que o mercado voltará a crescer em 2021 com o retorno de certa normalidade.

“Já passamos por diversas crises e elas acabam. Esta talvez acelerou tendências, mudanças estruturais, mas o desejo de estudar fora, de conhecer e explorar outras culturas isso não muda”, comenta ele.

Confira mais informações sobre a feira e se cadastre pelo site.