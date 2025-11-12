Carreira

EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero

Participe de uma masterclass ao vivo com especialistas do mercado e descubra como usar IA para se destacar e gerar resultados reais nos negócios e no futuro da sua carreira

De olho no movimento do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial (Getty Images)

Guilherme Santiago
Content Writer

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 13h23.

Última atualização em 12 de novembro de 2025 às 13h25.

Seja nas redes sociais, nas conversas com amigos ou nas reuniões de trabalho, há um tema que nunca sai de cena: inteligência artificial.

Há quem esteja saturado de ouvir sobre o assunto. Outros, porém, estão mergulhando de cabeça – e, segundo especialistas, é esse segundo grupo que tem tudo para se destacar no mercado.

E não por acaso: a IA está revolucionando a forma como trabalhamos, aprendemos, nos conectamos e tomamos decisões. O que antes parecia cenário de ficção científica agora é parte do cotidiano.

Em meio a tanto entusiasmo, surge uma pergunta inevitável: estamos realmente explorando todo o potencial dessa tecnologia? A resposta pode não ser tão animadora.

É provável que muitos profissionais ainda estejam apenas arranhando a superfície.

Saia da superfície: esse curso gratuito e com certificado revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui

Mas há um caminho para ir na contramão

De olho no movimento do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

EU QUERO CERTIFICADO: se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

  • Automatizar tarefas repetitivas. ⁣
  • Personalizar sua abordagem profissional. ⁣
  • Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣
  • Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣
  • Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

Para garantir a sua vaga, clique aqui.

