EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 13h23.
Última atualização em 12 de novembro de 2025 às 13h25.
Seja nas redes sociais, nas conversas com amigos ou nas reuniões de trabalho, há um tema que nunca sai de cena: inteligência artificial.
Há quem esteja saturado de ouvir sobre o assunto. Outros, porém, estão mergulhando de cabeça – e, segundo especialistas, é esse segundo grupo que tem tudo para se destacar no mercado.
E não por acaso: a IA está revolucionando a forma como trabalhamos, aprendemos, nos conectamos e tomamos decisões. O que antes parecia cenário de ficção científica agora é parte do cotidiano.
Em meio a tanto entusiasmo, surge uma pergunta inevitável: estamos realmente explorando todo o potencial dessa tecnologia? A resposta pode não ser tão animadora.
É provável que muitos profissionais ainda estejam apenas arranhando a superfície.
De olho no movimento do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.
O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.
O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.
