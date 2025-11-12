EXAME libera 2 mil vagas para curso gratuito e virtual para quem quer aprender IA do zero

Seja nas redes sociais, nas conversas com amigos ou nas reuniões de trabalho, há um tema que nunca sai de cena: inteligência artificial.

Há quem esteja saturado de ouvir sobre o assunto. Outros, porém, estão mergulhando de cabeça – e, segundo especialistas, é esse segundo grupo que tem tudo para se destacar no mercado.

E não por acaso: a IA está revolucionando a forma como trabalhamos, aprendemos, nos conectamos e tomamos decisões. O que antes parecia cenário de ficção científica agora é parte do cotidiano.

Em meio a tanto entusiasmo, surge uma pergunta inevitável: estamos realmente explorando todo o potencial dessa tecnologia? A resposta pode não ser tão animadora.

É provável que muitos profissionais ainda estejam apenas arranhando a superfície.

Mas há um caminho para ir na contramão

De olho no movimento do mercado e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.

O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas.

O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.

O que você vai aprender?⁣

Automatizar tarefas repetitivas. ⁣

Personalizar sua abordagem profissional. ⁣

Tomar decisões inteligentes com base em dados. ⁣

Conectar-se melhor com clientes e colegas. ⁣

Aumentar sua produtividade e credibilidade. ⁣

