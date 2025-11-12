As oito frases simples que revelam alta inteligência emocional no dia a dia

Inspiração (Thinkstock/Thinkstock)
Redatora
Publicado em 12 de novembro de 2025 às 14h20.
Em um mundo de interações rápidas e superficiais, saber se comunicar de forma genuína pode ser um diferencial decisivo para quem busca crescer profissionalmente.
Construir conexões verdadeiras vai muito além de networking; é sobre ser lembrado pela forma como você faz os outros se sentirem. E nisso, a inteligência emocional tem um papel central. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
A seguir, confira as 8 frases que pessoas emocionalmente inteligentes costumam usar para transformar conversas banais em momentos de conexão verdadeira:
Saber conversar com empatia não é apenas uma habilidade social, mas sim uma competência essencial.
Profissionais que sabem criar conexões significativas se destacam em processos seletivos, lideranças, negociações e construção de equipes de alta performance.
No Brasil, onde a comunicação interpessoal é tão valorizada nas relações de trabalho, dominar esse tipo de abordagem pode ser um diferencial competitivo. Em tempos de IA e automação, são justamente essas habilidades humanas que mais ganham valor.
No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.
Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo.
