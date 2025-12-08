Ex-funcionário da Microsoft cria marca com US$ 3 mil e mira US$ 1 milhão em receita anual

Aadit Patel, 31 anos, ex-funcionário da Microsoft e da Scale AI, investiu apenas US$ 3 mil para lançar sua própria marca de snacks.

O que começou como um projeto pessoal para celebrar sua identidade indiano-americana virou um negócio real com presença em redes como Erewhon, e com previsão de faturar US$ 1 milhão até o fim de 2026. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

Da bancada de hardware ao balcão de snacks

Formado em tecnologia e com passagens por gigantes como Microsoft e Scale AI, Patel sempre trabalhou com produtos complexos e inovação em escala. Foi justamente esse background técnico e de negócios que deu a ele a confiança para transformar um projeto pessoal em um empreendimento estruturado.

Em maio de 2022, ele lançou a Confusion Snacks, marca que une sabores da culinária indiana com a praticidade americana. O propósito era claro: criar um produto que representasse sua vivência entre duas culturas, algo que o mercado ainda não explorava no segmento de snacks.

Em apenas quatro meses, a empresa conquistou um espaço na prateleira da Erewhon, uma das redes mais disputadas do varejo saudável nos Estados Unidos.

Clareza financeira: evitar a armadilha do crescimento desordenado

O maior aprendizado de Patel veio após os primeiros sinais de sucesso: ele percebeu que precisava mais do que aceitação, precisava de estrutura financeira e clareza de canais. Em vez de tentar abraçar todas as oportunidades, aprendeu a identificar os canais que realmente geravam retorno consistente e poderiam ser escaláveis.

Ele evitou o erro de seguir apenas o que parecia “brilhante” no mercado, como fechar com grandes redes sem a logística e os recursos adequados. A estratégia passou a ser investir em canais onde podia controlar toda a jornada do cliente, do marketing à retenção, e gerar caixa para financiar os próximos passos.

Essa abordagem é um exemplo clássico de aplicação prática das finanças corporativas em negócios emergentes, a análise de viabilidade, gestão de capital de giro, planejamento de canais, escolha de parceiros estratégicos e foco em rentabilidade antes da escala.

