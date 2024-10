Ex-bartender de 29 anos agora ganha US$ 100 mil trabalhando com IA mesmo sem faculdade – veja como

Quando Hannah Maruyama cruzou os portões da universidade pela primeira vez, aos 16 anos, já sentia que aquele lugar não seria o seu destino final. Incentivada por um professor do Ensino Médio, ela se matriculou em algumas aulas de meio período na Georgia Southern University, em Savannah, nos Estados Unidos. Mas, ao invés de empolgação, o que tomou conta dela foi a dúvida. "Eu pensava: 'Vou me endividar por isso?'", relembrou ela ao CNBC.

Naquela época, o ensino superior parecia ser a única porta de entrada para uma carreira de sucesso. Sem um diploma, ela acreditava que estaria condenada a empregos mal remunerados ou, na melhor das hipóteses, a se aventurar no empreendedorismo por conta própria. E assim foi.

Não perca essa oportunidade: vagas para o treinamento são limitadas. Se deseja fazer parte da futura geração de especialistas em IA, clique aqui

Hannah assumiu uma série de empregos inesperados e diversos: salva-vidas, tatuadora bartender e até marinheira em um barco de turismo para observação de golfinhos. Nenhuma dessas ocupações lhe trouxe estabilidade financeira. Sua renda mensal nunca passava dos US$ 2,5 mil e o futuro parecia mais incerto do que nunca.

Enquanto seus amigos subiam a escada corporativa, Hannah descobriu uma nova paixão: a tecnologia. Autodidata, começou a explorar o mundo da inteligência artificial e, aos poucos, construiu uma carreira – mesmo sem diploma universitário.

No meio do caminho, veio o desemprego

Depois de perder o emprego como tatuadora, não teve outra saída senão repensar sua trajetória. Após pesquisar sobre certificações na área de tecnologia, decidiu se qualificar em Salesforce, conseguindo seu primeiro emprego na área por US$ 5,8 mil mensais – mais que o dobro do que ganhava antes.

Por R$ 37 e com certificado, este treinamento introdutório mostra como começar uma carreira em IA – mesmo sem saber programar

Simultaneamente, ela começou a compartilhar sua jornada no TikTok, dando conselhos sobre como construir uma carreira sem diploma universitário. A resposta foi massiva e isso a motivou a criar, junto com seu marido Ryan, a plataforma Degree Free, que oferece treinamento e recursos para jovens seguirem carreiras fora do ensino superior tradicional.

“As pessoas adoraram o conteúdo, ele simplesmente decolou”, ela diz. “Lembro-me de olhar para o meu telefone, observando as curtidas e comentários chegando e pensando: ‘Tem algo aqui.’”

Hoje, ela e Ryan dividem seu tempo entre a Degree Free e seus trabalhos pessoais. O sucesso da plataforma gerou mais de US$ 100.000 em lucro anual, provando que a escolha de trilhar um caminho alternativo no mercado de inteligência artificial foi a melhor decisão para Hannah e sua família.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento virtual e introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades na carreira

Há um oceano azul para ser explorado

De olho nessa tendência, a EXAME desenvolveu o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento composto por quatro aulas introdutórias ao MBA que prometem preparar profissionais para se tornarem verdadeiros especialistas em IA. As aulas serão apresentadas por Miguel Lannes Fernandes, pioneiro em tecnologia com uma trajetória marcada por inovações, e vão ao ar entre 21 e 29 de outubro de forma 100% virtual.

Outra boa notícia é que não é necessário possuir conhecimento prévio em tecnologia ou habilidades de programação – basta graduação completa em qualquer área de formação. Ao final das aulas, os participantes receberão um certificado de participação exclusivo para adicionar o currículo.

Não perca essa oportunidade: vagas para treinamento são limitadas. Se deseja fazer parte da futura geração de especialistas em IA, clique aqui

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.