‘Eu gosto de recomeçar’: a executiva que transformou mudanças em oportunidades de crescimento

Raquel Hauschild não é uma executiva comum. Com mais de três décadas de vivência em grandes empresas de tecnologia, como ADP, SAP, Oracle, Microsoft e LS Retail, sua carreira foi marcada pela constante reinvenção. Em um setor que se transforma a uma velocidade impressionante, Raquel é a personificação do aprendizado contínuo.

"A gente tem que estar sempre se reciclando, tem que estar sempre estudando", afirma Raquel.

A arte de recomeçar

Raquel iniciou sua carreira no início dos anos 90, um momento em que a computação ainda dependia de cartões perfurados para funcionar. Formada em Ciências da Computação, sua trajetória sempre foi marcada pela busca por desafios. Trabalhou em empresas globais, mas sempre com o foco de deixar sua marca em cada novo projeto.

"Eu gosto de recomeçar, principalmente em empresas menores, onde você pode realmente impactar a cultura e os resultados", diz Raquel. Na sua visão, não se trata de mudar de emprego, mas de abraçar novas oportunidades para crescer – independente do tamanho da empresa.

De ADP a SAP, Oracle, Siebel Systems, Microsoft e, mais recentemente, na LS Retail e como conselheira da SIKUR, Raquel nunca teve medo de se adaptar.

Mercado atual

Raquel viveu as várias revoluções tecnológicas que marcaram os últimos 30 anos: desde os mainframes até a computação em nuvem, passando pela inteligência artificial. Para ela, o diferencial no mundo digital é a capacidade de entender o processo e como a tecnologia pode ser aplicada para resolver problemas reais.

"Quando você conhece bem o processo, entende o que precisa ser feito no negócio, isso te dá a segurança", explica Raquel. "A IA não é nova. Ela sempre esteve aí. Hoje, ela foi democratizada, e isso traz grandes oportunidades."

Com uma visão histórica das transformações digitais, Raquel vê a revolução atual da inteligência artificial não como uma ameaça, mas como uma oportunidade de explorar novas soluções.

A decisão de voltar a estudar

Apesar de décadas de experiência no setor, Raquel acredita que nunca é tarde para aprender algo novo. Em 2023, ela decidiu se inscrever no Programa de Inteligência Artificial para C-Levels, CEOs, Conselheiros e Acionistas da Exame | Saint Paul para se atualizar sobre as novas tendências da tecnologia.

"Eu já estava pensando em parar, estudar e fazer algo diferente. E foi nesse momento que percebi que precisava me atualizar", conta. O curso foi mais do que uma simples atualização de habilidades técnicas: foi uma imersão em um ambiente que reforça a importância do aprendizado contínuo.

"O que mais admiro no programa é a capacidade de mantê-lo vivo, se adaptando às necessidades e às mudanças"

Líderes de hoje

Raquel Hauschild representa o perfil da liderança moderna: flexível, curiosa e disposta a se reinventar sempre que necessário. Ela é um exemplo de como os líderes podem prosperar em tempos de disrupção, mantendo-se atualizados e sempre prontos para aprender.

Ao falar sobre o papel dos líderes, Raquel destaca que a curiosidade e a disposição para reaprender são o que realmente diferencia aqueles que conseguem se destacar no cenário atual. Para ela, o aprendizado contínuo é o motor que mantém os líderes preparados para os desafios de um mercado em constante transformação.