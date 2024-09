Estes são os comportamentos mais inadequados no ambiente de trabalho

“Seja o CEO da sua carreira”, diz brasileiro que há 25 anos dirige um dos maiores parques dos EUA

A Universal Destinations & Experiences é conhecida por seus resorts e parques temáticos em Orlando, com atrações como Harry Potter e Minion. O paulista Marcos Barros lidera as vendas do grupo há mais de 2 décadas – mas não chegou ao cargo de VP em um passo de mágica