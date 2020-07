Estas são as empresas dos sonhos para jovens, gerentes e alta liderança

Para cada fase da carreira, existem desejos e metas diferentes. Porém, quando se fala em carreira dos sonhos, existe uma empresa que une jovens, a média gestão e a alta liderança: o Google.

A gigante de tecnologia aparece em primeiro lugar para os três públicos entrevistados no ranking das “Empresas dos Sonhos”, realizado pela Cia de Talentos e divulgado com exclusividade para a EXAME.

Mesmo no topo, os profissionais nunca deixam de sonhar. O que é uma realidade para 81% dos entrevistados com cargos de gerente sênior a CEO e que responderam que possuem uma empresa dos sonhos. É o número mais alto entre os grupos, 74% dos jovens e 80% da média gerência indicaram que têm um empregador mais desejado.

O ranking faz parte da pesquisa Carreira dos Sonhos e teve a participação de 123.579 profissionais no Brasil. O grupo de jovens representa estudantes e recém-formados, enquanto o de média gestão é composto por coordenadores e gerentes plenos.

E como o Google encanta a todo o público? Segundo Danilca Galdini, head de pesquisa da Cia de Talentos, a empresa tem uma marca empregadora sólida e já ocupa um espaço no imaginário das pessoas: de um lugar que apresentar desafios e oportunidades para se desenvolver.

“No final das contas, os profissionais querem escolher onde trabalhar, não só serem escolhidos. A empresa que oferece um desenvolvimento que gera empregabilidade sai na frente. O Google é visto como um lugar inovador, onde te preparam para atuar em tudo. As pessoas acreditam que serão valorizadas ali”, comenta ela.

O Google, em primeiro lugar absoluto do ranking, será representado pela Ana Carolina Azevedo, head de RH América Latina. Ela será acompanhada em um painel com Sérgio Fajerman, diretor executivo de RH do Itaú, Glaucimar Peticov, diretora executiva de RH do Bradesco, e Enrique Rueda, vice-Presidente RH e Compliance da Nestlé.

O Bradesco estreou este ano entre as empresas mais desejadas entre os jovens. Entre a média gestão, o banco Santander entrou na lista pela primeira vez e o mesmo aconteceu com a GE para a alta liderança.

Para a head de pesquisa, os bancos voltam a ganhar destaque no ranking. Eles passaram por uma transformação de cultura e digital que deixou uma boa impressão de modernidade no mercado. “Vimos os bancos abandonando práticas que não faziam mais sentido, como o código de vestimenta, e se tornando mais flexíveis”, diz ela.

