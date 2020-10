Estas são as 12 competências para se destacar em qualquer profissão

Independente do trabalho, ou cargo de atuação, existe um conjunto de habilidades que são pré-requisitos para que qualquer função seja bem executada – as “Transferable Skills”.

Também conhecida pelos recrutadores como “Habilidades Transferíveis”, sem elas, mesmo que seu currículo possua bons cursos e especializações, conquistar, ou manter uma oportunidade de trabalho, torna-se um grande desafio.

Afinal, vivemos tempos complexos. Hoje, saber cultivar boas relações profissionais e estar integrado à tecnologia são aspectos muito importantes para se manter competitivo em um mercado que caminha em alta velocidade para ambientes mais ágeis e colaborativos.

Confira quais são as 12 habilidades que todo o profissional precisa desenvolver para manter sua carreira relevante no futuro do trabalho, de acordo com estudos da Murdoch University, da Austrália:

1. Comunicação assertiva

Uma boa comunicação tem como base saber escutar. A escuta ativa contribui para que a mensagem seja corretamente compreendida, evitando retrabalhos e conflitos por erros de interpretação. Essa habilidade também requer empatia, respeito, objetividade e coerência entre o que é dito e o que é feito.

2. Habilidade para tomada de decisões

Nesse aspecto é importante que o profissional saiba que situações urgentes só podem ser resolvidas com calma. O que não significa levar mais tempo, mas sim, assumir uma postura interna de confiança e ampla capacidade de observação do cenário em questão. Também é fundamental compreender que julgamentos ainda são existentes dentro de si. Tomadas de decisão baseadas em vieses inconscientes não combinam em nada com o futuro do trabalho, ok?

3. Pensamento complexo para a resolução de problemas

A crescente inserção da tecnologia trará novos desafios ao mercado e os profissionais precisam se manter dispostos a solucioná-los. Isso significa possuir a habilidade de pensamento complexo, de analisar e compreender a fundo o desafio, para então, chegar na solução adequada.

4. Aprendizado contínuo e adaptabilidade

A pandemia deixou clara a importância de estarmos preparados para ter que reinventar os negócios a qualquer momento. Com tantas mudanças no mercado já acontecendo, adquirir prazer por aprender e desenvolver o poder de adaptabilidade é o caminho mais seguro para garantir uma carreira sustentável.

5. Pensamento crítico

Nessa habilidade, o diferencial é saber questionar através do pensamento analítico. Esse comportamento permite que as ações sejam mais assertivas, já que foram pré-analisadas e embasadas. Aqui também vale a capacidade de interpretar dados, que serão cada vez mais comuns para a tomada de decisões nas empresas.

6. Criatividade

Criatividade gera solução. Logo, nada mais importante do que ter essa habilidade bem desenvolvida, não é mesmo? Em sua base, está a curiosidade. Então, lembre-se de nunca se permitir acreditar que “já sabe o bastante”.

7. Inteligência emocional

Saber lidar com as próprias emoções em situações de pressão extrema é um fator primordial dentro do cenário atual. Através de práticas de autodesenvolvimento emocional, o profissional pode perceber quais são seus pontos frágeis e aprender a gerir suas emoções com mais eficiência.

8. Confiabilidade

Abrange qualidades que fazem do profissional um colaborador confiável. Inclui pontualidade, comunicação transparente, coerência, organização e responsabilidade.

9. Trabalho em equipe

Ao trabalhar com outras pessoas, é fundamental aprimorar habilidades de comunicação, autogestão emocional e a colaboratividade, que envolve saber compartilhar seus conhecimentos e agir em prol do benefício de todos.

10. Organização

Os profissionais organizados geralmente cumprem os prazos, se comunicam com os outros em tempo hábil e seguem bem as instruções, gerando confiança aos empregadores.

11. Senso de liderança

Como posso servir hoje? Essa é uma ótima pergunta para se fazer todos os dias. Essa habilidade está ligada a sua capacidade de colocar seus melhores talentos à disposição do bem-estar coletivo.

12. Conhecimentos digitais

Quase todas as posições em todos os setores exigirão o uso da tecnologia em algum nível. Sendo assim, é fundamental adquirir conhecimentos digitais para lidar com novas tecnologias, sempre que necessário.

Bons estudos!