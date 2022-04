Estágio e trainee: Google, Novartis, Descomplica e mais empresas com vagas

Seja em um cargo de liderança como um gestor, ou em um cargo de começo de carreira como estagiário, é fundamental que todo funcionário tenha um senso aguçado de liderança para poder se desenvolver com independência e conseguir ascender na carreira escolhida.

Apostar no seu propósito como pessoa e saber equilibrar suas funções com o fortalecimento do seu psicológico são algumas das lições que técnico multicampeão do Palmeiras, Abel Ferreira, ensinou para o Brasil nesses últimos anos.

Abel Ferreira pode ser considerado um grande exemplo de liderança no país? Para Rafael Souto, fundador e CEO da consultoria de carreira Produtive, o treinador alviverde reúne características de um líder contemporâneo. Para o especialista, líderes deveriam dedicar mais tempo em conversas inspiradoras com seus times e conectá-las ao propósito da empresa.

"O Abel consegue manter a motivação do grupo através de conversa constantes sobre a importância do desafio e do crescimento como oportunidade. O Palmeiras está sempre em busca do novo desafio", disse Souto.

Para aqueles que buscam novos desafios profissionais e boas oportunidades para se lançar de forma competitiva no mercado de trabalho, é importante estar por dentro das principais oportunidades.

Para quem está na graduação ou é recém-graduado, diversas empresas têm programas abertos. E outras fecham os programas logo nos próximos dias! Confira abaixo as companhias que abriram programas de estágio e trainee.

Abril

A multinacional farmacêutica está com as inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2022. As vagas são para estudantes de cursos de graduação diversos e com disponibilidade para estagiar por pelo menos 1 ano.

Por conta da pandemia, o modelo de trabalho será híbrido e totalmente flexível. Portanto, como o funcionário irá transitar entre o home office e o presencial, apenas candidatos das cidades de São Paulo (SP) e Cambé (PR) podem participar

Salário: até R$ 2.050

Inscrições: até 14 de abril pelo link

Descomplica – estágio

A Descomplica está com está com 12 vagas abertas para o “Programa de Estágio Tech”, que tem como objetivo atrair e reter estudantes com foco em Tecnologia e Engenharia de Software. Os requisitos para participar são: estar matriculado em cursos de graduação nas respectivas áreas com previsão de formatura entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023

Salário: não informado.

Inscrições: até 16 de abril neste link.

Klabin – estágio

A empresa está em busca de 93 estudantes para os seus dois programas de estágio: o Geração K e o Integra Klabin. Para participar do Geração K o jovem precisa estar cursando a partir do 2° ano de qualquer curso superior, com disponibilidade de no mínimo 6 horas diárias ou 30 horas por semana para atuar em Angatuba-SP, Goiana-PE, Jundiaí-SP, Otacílio Costa-SC, Piracicaba-SP, São Paulo-SP e Telêmaco Borba-PR.

Já o Integra Klabin é o programa de estágio social, destinado a estudantes de baixa renda. Para participar não há restrições de faculdade, curso, idiomas, idade ou experiência profissional. O candidato e a candidata devem estar matriculados em uma universidade brasileira e ter renda familiar de até três salários-mínimos (comprovação obrigatória). As vagas do Integra Klabin estão espalhadas por Angatuba-SP, Betim-MG, Feira de Santana-BA, Goiana-PE, Jundiaí-SP, Manaus, Otacílio Costa-SC, Paulínia-SP, Piracicaba-SP, São Paulo ou Suzano-SP.

Salário: de R$1.185 a R$1.927

Inscrições: até 17 de abril pelo site

Bradesco Seguros – estágio

Vagas em cinco estados e no Distrito Federal para estudante de nível superior a partir do segundo semestre da graduação ou do primeiro de tecnólogo.

Salário: não informado

Inscrições: até 18 de abril pelo site

Vivo – estágio

As vagas são para diversas áreas de atuação. A empresa procura por estudantes com formação prevista entre junho de 2023 e junho de 2024. É necessário ter disponibilidade para estagiar 4h ou 6h por dia, com horário flexível. E as oportunidades são presenciais em São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Salário: não informado, mas possui benefícios como smartphone novo, plano de dados, folga de aniversário e programa de idiomas

Inscrições: até 20 de abril pelo site

Edson Queiroz – trainee

Grupo Edson Queiroz está com inscrições abertas para o seu Programa Trainee. A holding multisetorial é composta de empresas como Minalba Brasil, Nacional Gás, Esmaltec e Sistemas Verdes Mares.

Os interessados em se inscrever no Programa Trainee 2022 devem ter concluído a graduação há no máximo três anos, possuir perfil de liderança, e disponibilidade para residir em Fortaleza, onde está localizada a sede do Grupo Edson Queiroz. Dentre os diferenciais estão conhecimento avançado em inglês, vivência no exterior e pacote Office intermediário.

O processo seletivo será realizado totalmente online, e irá contar com testes de fit cultural do candidato com a Cultura GEQ, testes de inglês, avaliações de competência em grupo e individual com presença de diretores, e entrevista final. A admissão dos candidatos aprovados está prevista para agosto desse ano.

Inscrições: até 21 de abril pelo link

A empresa tem vagas em diversas áreas para recém-formados entre dezembro de 2017 a dezembro de 2021. É necessário ter disponibilidade para trabalhar 40 horas por semana.

Salário: R$ 2.650,00

Inscrições: até 21 de abril pelo site

Volvo – trainee

Vagas para recém-formados em engenharia, com conclusão entre 2019 e 2021. É necessário ter inglês fluente e Excel avançado. Além disso, o trainee deve ter disponibilidade para atuar em Curitiba e fazer viagens nacionais e internacionais.

Salário: não informado

Inscrições: até 22 de abril pelo site

Syngenta Digital – estágio

A empresa Syngenta Digital, estrutura global de negócios da Syngenta voltada para soluções digitais, está com inscrições abertas para seu programa de estágio. Estudantes matriculados em universidades a partir do 4º período que cursam marketing, comunicação social, engenharia, administração, agronomia, entre outros, podem se inscrever pelo link. Ao todo, são 25 postos de trabalho remoto e, portanto, abertos a qualquer interessado no Brasil.

Inscrições: até 22 de abril por este link

Banco Original – estágio

O programa abre oportunidades para estudantes que tenham interesse em se desenvolverem profissionalmente em uma empresa sólida, inovadora e em franco crescimento, que estejam cursando graduação, com formação a partir de julho de 2023, sem restrição de curso. Com cerca de 12 vagas em diferentes verticais do Banco.

Salário: R$ 2.700,00, vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, 13º salário, plano de saúde e seguro de vida

Inscrições: até 25 de abril pelo site

O Google abre neste mês vagas de estágio para os times de negócios e tecnologia. As novas turmas de estagiários vão atuar no modelo híbrido nos escritório de São Paulo e Belo Horizonte.

No estágio de engenharia, as pessoas candidatas devem cursar bacharelado, mestrado ou doutorado em Ciência da Computação ou área técnica relacionada. Para a área de negócios, podem se inscrever estudantes de qualquer curso de graduação. Só é necessário que estejam cursando o último ano.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 25 de abril pelo sites a seguir.

Huawei – estágio

A Huawei Brasil está com cerca de 50 vagas abertas para estudantes de todo o Brasil que desejam participar do treinamento na empresa, com possibilidades de efetivação e plano de carreira para o futuro. O programa de estágio da empresa é aberto todos os meses.

Os candidatos devem ter graduação prevista para junho de 2023 e janeiro de 2024, disponibilidade para estagiar presencialmente na cidade da vaga e jornada de trabalho de 6 horas no horário comercial, além de boa comunicação em inglês.

O Programa de Estágio da Huawei oferece acesso à Universidade Corporativa, que disponibiliza todos os treinamentos necessários, e constante intercâmbio cultural global, principalmente com países da América Latina e a China.

Inscrições: até o final de abril no link.

Salário: não informado.

Maio

O programa é voltado para recém-formados de qualquer curso e que desejam construir uma carreira de liderança na empresa. Para se inscrever, não é necessário ter experiência prévia. Profissionais de qualquer área de formação ou universidade que se formaram entre dezembro de 2019 a dezembro de 2021 podem se candidatar.

Salário: não informado

Inscrições: até 1 de maio pelo site

A multinacional americana Cargill anuncia a abertura do seu Programa de Estágio 2022. Ao todo, a companhia está com 192 vagas abertas para estudantes de graduação do país. O programa, que pode ter duração de seis meses a dois anos, busca estudantes das áreas de Exatas, Humanas e Biológicas. O único requisito é que o candidato esteja devidamente matriculado em uma instituição de ensino superior nacional.

Salário: não informado.

Inscrições: até 2 de maio pelo site

Bradesco Seguros – trainee

As vagas são focadas na área de ciência de dados e pedem conhecimento em Python, R, SAS e SQL. É necessário estar cursando ensino superior ter formatura entre julho de 2020 até dezembro de 2022. Alunos do curso de tecnólog também podem se inscrever, tendo formatura entre julho de 2020 e dezembro de 2021.

Salário: não informado

Inscrições: até 2 de maio pelo site

Bradesco Seguros – trainee expert

Vagas em diversas áreas da empresa para recém-formados em cursos de exatas, tecnologia, administração e áreas correlatas, concluídos entre 2017 e 2021. O inglês será um diferencial.

Salário: não informado

Inscrições: até 27 de maio pelo site

Sem data definida

ISBET (Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento) – aprendiz e estágio

São 640 vagas para estudantes de nível médio, técnico e superior de diversos cursos. Há oportunidade para auxiliar administrativo, publicidade e propaganda, enfermagem, ciências contábeis, engenharia civil, dentre outros.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do instituto

Neoenergia – estágio

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas.

O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelo site

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: R$ 2.300,00

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio



Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio



O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas