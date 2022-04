VTEX lança nova edição de sua competição recordista de inscrições

A VTEX, plataforma de comércio digital, abre nesta segunda-feira, 11, as inscrições para a nova edição do TETRIX.

Garanta o seu lugar entre as melhores do Brasil, entre no Ranking Negócios em Expansão 2022

A competição do ano passado foi reconhecida pelo Guinness World Records como o maior concurso de estudos de negócios do mundo. Foram mais de 154 mil participantes de 84 países na quarta edição da iniciativa.

O objetivo é que os estudantes universitários e profissionais formados nos últimos cinco anos, de qualquer curso, respondam questões e desafios para testar seus conhecimentos em negócios digitais.

Candidatos de qualquer lugar no mundo podem se inscrever, só é necessário ter capacidade de compreensão do idioma português, inglês ou espanhol, as três opções de idiomas das questões.

“O intercâmbio de culturas, etnias e ideias proporcionado pelo TETRIX tem feito o desafio ganhar cada vez mais relevância para o mercado digital”, explica Mariano Gomide de Faria, fundador e co-CEO da VTEX.

São 60 questões divididas em quatro etapas, com as duas primeiras sendo online; Além do desafio, os participantes competem pelo prêmio final: uma viagem pelos cinco continentes, com visitas a grandes empresas de tecnologia e uma imersão no cenário de transformação digital global.

A novidades desta edição é a possibilidade de escolher uma trilha para seguir ao longo da segunda fase, com o foco em temas que o competidor tem mais afinidade.

A fase final de 2021 foi realizada no Rio de Janeiro e teve 24 competidos de oito nacionalidades. A vencedora foi a chilena Francisca Avaria. Além do recorde de inscrições, chamou a atenção a maioria de mulheres na competição, com elas representando mais de 64% do total de inscritos.

Neste ano, as fases finais serão realizadas entre os dias 5 e 6 de novembro, presencialmente no escritório da VTEX, na cidade do Rio de Janeiro (Brasil).

As inscrições ficarão abertas até o dia 14 de agosto no site.

