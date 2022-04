MSD Saúde Animal oferece curso remunerado e quer contratar recém-formados

A MSD Saúde Animal, um braço do grupo farmacêutico alemão Merk KGaA e uma das principais empresas de veterinária e saúde animal do Brasil, está com as inscrições abertas para o seu Programa de Residência 2022, um curso de atualização profissional remunerado voltado para jovens recém-formados nos mais diversos curso de graduação.

Ao todo, são 10 vagas para graduados em áreas como engenharia de produção, administração, marketing, publicidade e propaganda, relações públicas, jornalismo, eventos, desenho industrial, ciências da computação, engenharia da computação, sistemas da informação, tecnologia da informação, estatística, matemática, física, medicina veterinária e zootecnia.

O programa funciona em um modelo hibrido, que mistura competências de um trainee e de um estagiário. Com uma remuneração de R$ 2.650, os ingressantes terão importantes responsabilidades profissionais e atuarão em diversos times e equipes diferentes, além de participarem de atividades de aprendizado, que contam com aulas práticas, pesquisas e apresentações de trabalhos.

No final do curso, esses recém-formados precisam entregar um trabalho de conclusão de curso pra mostrar o que aprenderam ou iniciativas com soluções para a área que escolheram atuar. O programa dura 18 meses e, ao final, há a possibilidade de efetivação plena dos participantes.

Os residentes poderão atuar na sede da companhia em São Paulo (SP), em modelo home office ou híbrido, e presencialmente em todo o território nacional, em cidades como Campinas (SP), Curitiba e Toledo (PR), Porto Alegre (RS), Belo Horizonte (MG) e Chapecó (SC), de acordo com a vaga escolhida.

"Aqui na companhia valorizamos muito as pessoas e acreditamos que o conhecimento é o melhor investimento, por isso, apostamos há quatro anos no Programa de Residência não só para buscar novos talentos, mas contribuir com a inserção de profissionais qualificados no mercado. Essa iniciativa também contribui para trazermos sempre soluções inovadoras para o setor”, conta Sebastião Faria, gerente de Educação Corporativa da MSD Saúde Animal.

Como se inscrever

As inscrições para o Programa de Residência 2022 da MSD Saúde Animal podem ser realizadas até o dia 25 de abril. Para participar, é necessário ter concluído o curso superior entre dezembro de 2017 até janeiro de 2022

Os interessados devem realizar o cadastro por meio da página da empresa no portal da Companhia de Talentos.

