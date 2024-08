Black Myth: Wukong, primeiro sucesso chinês nos videogames, gerou US$ 450 milhões em três dias

O jogo chinês Black Myth: Wukong, apoiado pela gigante Tencent, alcançou a marca impressionante de 10 milhões de cópias vendidas em apenas 83 horas, tornando-se um dos lançamentos mais rápidos da história da indústria. Lançado na terça-feira, 20, o jogo atingiu o marco de vendas já na noite de sexta-feira, 23, segundo a desenvolvedora Game Science em uma publicação na plataforma X.

A popularidade do jogo, que é uma aventura de ação baseada na mitologia chinesa do Rei Macaco, se refletiu também no número de usuários simultâneos, com [grifar]um pico de 3 milhões de jogadores conectados ao mesmo tempo em plataformas como PC e PlayStation.

Black Myth: Wukong: jogo se inspira na mitologia chinesa

No primeiro dia, Wukong tornou-se o título single-player mais popular na plataforma de jogos Steam, superando títulos muito aguardados como Cyberpunk 2077 e Elden Ring. O jogo foi lucrativo desde o primeiro dia, gerando mais de US$ 450 milhões em receita bruta durante seus primeiros três dias.

Além do Steam, o jogo também foi vendido através do PlayStation 5 e da plataforma WeGame da Tencent, alcançando a marca de 10 milhões de cópias mais rapidamente do que sucessos como Elden Ring e Hogwarts Legacy, ambos considerados grandes êxitos. O desempenho sólido de Wukong pode ajudar a fortalecer as expectativas de recuperação da indústria de jogos da China, que vale mais de US$ 40 bilhões, após anos de atrasos regulatórios.

O maior lançamento de PC da China

Desenvolvido pela Game Science, baseada em Hangzhou, Wukong já é considerado o maior lançamento de um jogo de PC da história da China. De acordo com o rastreador de dados SteamDB, o jogo manteve sua popularidade, estabelecendo um novo recorde de jogadores simultâneos na plataforma Steam na quinta-feira, 22, consolidando sua posição como o maior lançamento de PC em memória recente.

O preço do jogo, cerca de US$ 38, na China continental e em Hong Kong, em comparação com os R$ 320 no Brasil, demonstra uma forte inclinação para o mercado local. O jogo recria com precisão templos históricos chineses, e um dos fundadores da Game Science expressou “um amor simples” pela nação em um documentário da agência de notícias estatal Xinhua, lançado na véspera do jogo.

