Esta universidade está entre as 200 melhores do mundo e tem descontos para estudantes estrangeiros

O número de estudantes internacionais na Queen's University Belfast (QUB), na Irlanda do Norte, aumentou quase 20% em apenas um ano. Os dados foram divulgados pela BBC, através das informações de um relatório atual da própria universidade.

De acordo com os números mais recentes, hoje em dia, são mais de 4.000 alunos estrangeiros na universidade.

E o crescente interesse dos intercambistas também reflete na economia da instituição: são quase 57 milhões de euros arrecadados em anuidades no ano letivo de 2021/2022.

As principais fontes de renda da universidade são as mensalidades, o financiamento do parlamento da Irlanda do Norte e a receita de bolsas de pesquisa para projetos específicos.

Por isso, o vice-reitor da QUB, o professor Ian Greer, alertou que é preciso manter o investimento do governo e ampliar as vagas em cerca de 5.000 oportunidades.

A Queen's University Belfast é uma das melhores universidades do Reino Unido e é justamente por isso que o número de estudantes internacionais em ascensão é relevante. A instituição está classificada em 198º lugar no mundo, através do estudo do Times Higher Education World University Rankings 2023.

Além disso, 13 cursos estão entre as 200 melhores do mundo, de acordo com o QS World University Rankings 2022). Dessas, três dessas disciplinas estão no Top 100 do mundo:

Farmácia e Farmacologia

Enfermagem

Artes Cênicas

Quanto custa estudar na Irlanda?

Atualmente, os estudantes de graduação na Irlanda pagam £ 4.630 por ano em anuidades.

Em comparação, geralmente, os alunos “nativos” gastam £ 9.250 nas taxas da universidade a cada ano em outras partes do Reino Unido.

Mas, as taxas mais baratas para alunos da Irlanda do Norte não se aplicam aos estudantes internacionais.

Os dados apontam que os intercambistas geralmente pagam taxas muito mais altas do que os alunos da Irlanda do Norte.

As estimativas apontam que os estrangeiros gastam cerca de £ 18.000 por ano só com as anuidades (valor que, na cotação atual, passa de 98.000 reais).

No caso da QUB, o custo das mensalidades a cada ano para os alunos internacionais fica em cerca de 14.000 euros.

Como funcionam as bolsas de estudos na Queen's University Belfast

Em função de as anuidades serem mais caras para alunos internacionais, a Queen's University Belfast desenvolve programas de bolsas para os estudantes estrangeiros.

A política da instituição oferece, hoje em dia, uma redução de até £ 6.500 nas mensalidades para estudantes internacionais. Esse valor significa um desconto de até 50% para os novos alunos.

As oportunidades incluem as seguintes bolsas de estudos:

redução de 20% na anuidade por um ano;

£ 1.500 de desconto na anuidade por um ano;

50% das anuidades válidos por 4 anos de graduação;

£ 2.000 or £ 3.000 de desconto;

bolsa de £ 4.000 para estudantes de direito;

bolsa de £ 5.000 para alunos da América Latina matriculados na Management School;

bolsas de £ 2.500 ou £ 3.500 para graduação.

Para se candidatar às bolsas de estudos, os interessados precisam ter sido aprovados em um dos cursos de graduação ou pós-graduação da universidade.

Já o processo de aplicação é on-line, por meio do site oficial.

