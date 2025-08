Esses dois erros podem prejudicar seu alcance no Instagram sem você perceber

Você está postando com frequência, segue as tendências, usa as hashtags certas mas o alcance não sai do lugar? A culpa pode parecer do algoritmo, só que muitas vezes, são pequenos deslizes no conteúdo ou na estratégia que sabotam seus resultados.

E o pior: eles passam despercebidos, mesmo por quem já tem experiência. Pensando nisso, confira os dois principais erros que limitam sua performance no Instagram e como evitá-los.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

1. Falar com todo mundo e não com alguém específico

Conteúdos genéricos tendem a não performar bem. Quando você tenta agradar todo mundo, acaba não criando uma conexão real com ninguém e isso pode ser refletido em legendas vagas, temas superficiais ou falta de recorte nos vídeos.

O algoritmo favorece interações reais e elas só acontecem quando a pessoa se sente diretamente atingida. Fale com clareza sobre um problema específico, para um público bem estabelecido.

Outro erro é não adaptar a linguagem ao formato. O que funciona no feed nem sempre funciona nos stories ou nos reels. Cada espaço pede um ritmo, uma abordagem e uma intenção.

2. Ignorar sinais do próprio conteúdo e insistir no que não funciona

Às vezes, a queda de alcance não tem mistério: é reflexo de insistir em formatos que já não geram interesse. Muitos criadores seguem produzindo do mesmo jeito, sem revisar os dados ou testar variações, repetindo o estilo da publicação, o CTA, o filtro, perdendo a chance de evoluir com o próprio aprendizado.

Ficar preso à estética da marca ou a um modelo que “sempre deu certo” pode virar uma armadilha. O Instagram muda rápido, e o comportamento do público também. Se você não acompanha o desempenho, não consegue reagir a tempo e o alcance acaba sendo prejudicado.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Destaque-se no mercado com estratégia e performance

Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga