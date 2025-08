Saiba quais são e como evitar os três erros mais comuns ao usar dados no marketing

Cada vez mais o mercado está sendo orientado por dados, e usá-los no setor de marketing deixou de ser diferencial para se tornar um uma necessidade. Mas, isso não significa que todas as análises estão certas ou que saber o número exato é suficiente.

Muitos profissionais ainda cometem erros graves na hora de interpretar, cruzar e aplicar os dados na estratégia. E o pior: mesmo com pastas de controle completas, esses deslizes continuam acontecendo.

A seguir, veja quais são os três erros mais comuns no uso de dados no marketing e o que fazer para não cometê-los:

1. Observar o dado isolado, sem contexto

Uma taxa de cliques alta pode parecer ótima, até você perceber que o tempo de permanência na página é baixo ou que a conversão foi nula. O dado isolado não traz todo o histórico daquela métrica e, sem cruzamento com outros indicadores, ele leva a decisões equivocadas.

Para ter maior precisão nas análises, é essencial que os dados sejam lidos em conjunto, como:

Alcance

Engajamento

Conversão

Comportamento do usuário

F eedbacks qualitativos



2. Confundir desempenho com resultado

Muitas estratégias parecem estar performando bem, mas não geram impacto real no negócio. Por exemplo: um post viral que não atrai um público qualificado ou uma campanha com ótimo engajamento mas nenhum retorno em vendas.

Para evitar isso, comece com a pergunta: “o que eu preciso alcançar com essa ação?”. Só depois escolha os indicadores que vão mostrar se você está no caminho correto.

3.Olhar os dados apenas no final

Outro erro comum é usar os dados apenas como relatório, depois que a campanha já foi executada. Quando isso acontece, você perde a chance de ajustar rotas enquanto a ação está no ar.

Os dados servem também para guiar decisões em tempo real, não só para avaliar o que já passou. Monitore variações, compare formatos e teste abordagens. Com ajustes rápidos, você pode transformar uma ação que não está performando bem em uma entrega de sucesso.

