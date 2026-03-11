Essa renda extra online pode te ajudar a quitar até US$ 60 mil em dívidas em 1 ano

Muitas pessoas acreditam que ganhar dinheiro online requer uma grande base de seguidores ou se tornar um influencer. No entanto, a história de Megan Spencer desafia essa ideia.

Em um ano, ela conseguiu pagar US$ 60.000 em dívidas usando side hustles, sem precisar de uma presença digital massiva ou viral. A chave para seu sucesso foi adotar uma abordagem discreta e focada em habilidades, em vez de seguir as regras tradicionais de "crescer sua audiência".

Neste artigo, Megan compartilha sua experiência, revelando como o freelancing e a criação de conteúdo para marcas de tecnologia permitiram que ela gerasse uma renda significativa, sem a pressão de se expor nas redes sociais. Se você está buscando aumentar sua renda ou pagar dívidas, essas estratégias podem ser justamente o que você precisa.

Para profissionais que desejam fortalecer sua capacidade de análise financeira e tomada de decisão, há um treinamento disponível por R$ 37 voltado ao desenvolvimento em finanças corporativas.

O despertar financeiro: como o endividamento levou à mudança

O problema de Megan não foi causado por um único erro financeiro, mas por um acúmulo de decisões do dia a dia, como dívidas de cartão de crédito e custos familiares.

Quando seu saldo chegou a US$ 60.000, ela percebeu que mudanças drásticas eram necessárias. Contudo, ao invés de seguir métodos convencionais, ela procurou maneiras de aumentar a renda de forma flexível, sem voltar a estudar ou trabalhar em empregos externos.

A primeira fase de sua jornada foi através do freelancing, oferecendo serviços administrativos e suporte digital para empresas que já tinham orçamentos para essas funções.

Ao contrário de se concentrar em construir uma marca pessoal, Megan focou em oferecer valor real — e isso foi o que as empresas realmente procuravam. Ela descobriu que, ao contrário da crença popular, não é preciso ser visível para ser valiosa; o que importa é a competência e a confiabilidade.

As inscrições para o pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME em parceria com a Saint Paul estão abertas por R$ 37.

A abordagem anti-Influenciadora: trabalhando nos bastidores

A virada mais significativa na trajetória de Megan foi adotar o que ela chama de "abordagem anti-influenciadora".

Esse conceito envolve usar as plataformas digitais como ferramentas, e não como palcos para ganhar seguidores. Isso a levou a explorar um dos streams de renda mais subestimados online: a criação de conteúdo gerado por usuários (UGC) para empresas de tecnologia. Sem precisar se expor ou construir uma audiência, ela começou a produzir vídeos que explicavam produtos e ajudavam as marcas a vender mais.

A criação de conteúdo para marcas de tecnologia mudou o jogo para Megan. Empresas estavam dispostas a pagar por vídeos simples e eficazes — sem a necessidade de seguir influenciadores ou se preocupar com popularidade. Em poucos meses, ela passou a receber pagamentos mensais que somaram milhares de dólares, alavancando sua capacidade de pagar a dívida rapidamente.

Aprenda a gerenciar o orçamento de empresas

Casos de empresas que enfrentam dificuldades por falhas na gestão financeira são comuns no mercado. De startups a grandes corporações, o desafio envolve manter controle rigoroso das finanças e tomar decisões estratégicas baseadas em dados.

Essa responsabilidade não se limita à alta liderança. Profissionais de diferentes áreas que dominam fundamentos financeiros ampliam sua relevância e capacidade de crescimento na carreira.

Com esse objetivo, EXAME e Saint Paul disponibilizaram, por tempo limitado, mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O programa é voltado a profissionais que desejam aprofundar conhecimentos em gestão financeira e desenvolver competências estratégicas no ambiente corporativo.

Ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a conteúdos sobre análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Entre os diferenciais do programa estão conteúdo desenvolvido por especialistas do mercado, carga horária de três horas, certificado de conclusão, aulas ao vivo com espaço para perguntas e interação com outros profissionais.

As vagas podem ser garantidas por R$ 37 no Pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME em parceria com a Saint Paul.