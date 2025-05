Essa é a estratégia número 1 para que as marcas se conectem com a Geração Z

Em meio ao excesso de estímulos e à constante busca por autenticidade, o marketing da nostalgia tem se consolidado como uma estratégia eficaz para conquistar o coração da Geração Z.

Resgatar elementos visuais, produtos e referências culturais do passado tem sido a tática de marcas que desejam criar conexões emocionais duradouras com um público cada vez mais exigente e digitalmente saturado.

Memórias afetivas como diferencial competitivo

"As marcas que revisitam o passado evocam sentimentos de conforto, segurança e alegria. Isso gera identificação, estreita laços e fortalece o pertencimento do consumidor." Dri Elias, CEO da Content Group

A executiva destaca que o uso de memórias afetivas não apenas diferencia a marca no mercado, como também contribui para a fidelização em um cenário cada vez mais competitivo.

A nostalgia deixa de ser apenas um recurso estético e se transforma em ferramenta estratégica para marcas que querem se conectar com as emoções, os valores e as expectativas de uma geração hiperconectada, mas carente de vínculos profundos.

Campanhas que traduzem o passado em conexão

Entre os cases recentes está o relançamento do brilho labial de morango da Avon, ícone das décadas de 1990 e 2000.

Com uma campanha repleta de referências visuais daquela época — como penteados, acessórios e estética colorida —, a marca conquistou criadoras de conteúdo e consumidores, que rapidamente abraçaram a proposta e compartilharam suas memórias com o produto.

Já a Rigolim Hair and Co., especializada em penteados, lançou uma ação inspirada no universo do filme As Patricinhas de Beverly Hills.

A marca mergulhou na estética Y2K, revisitando penteados, músicas e objetos que marcaram a virada do milênio. “A demanda por essa estética cresceu muito, e decidimos explorar esse desejo de conexão com o passado”, conta Leticia Rigolim, CEO da marca.

Essas iniciativas refletem uma tendência mais ampla de marcas que buscam se conectar emocionalmente com a Geração Z por meio da nostalgia.

Ao resgatar elementos do passado, as empresas conseguem criar campanhas que não apenas capturam a atenção, mas também estabelecem uma ligação afetiva com os consumidores, fortalecendo a lealdade à marca.

