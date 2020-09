Escola da Irlanda dará 6.000 bolsas integrais para curso de inglês online

A SEDA College, escola de idiomas localizada na Irlanda, está oferecendo 6.000 bolsas integrais para seu curso de inglês online “Do Zero à Fluência“, além de cinco bolsas de intercãmbio a ser sorteadas entre os inscritos.

O curso comerça em 28 de setembro tem seis meses de duração e, atualmente, está listado no site da escola por R$ 1.997. As inscrições vão até 21 de setembro.

Estudantes que forem aprovados para a bolsa poderão fazer o curso pagando apenas uma taxa de matrícula de R$ 67. Além disso, cinco estudantes do curso serão sorteados para ganhar uma bolsa de intercâmbio de inglês em Dublin, capital da Irlanda e sede da matriz da escola. Segundo a empresa, “a bolsa de estudos para a imersão internacional é de quatro semanas”.

O curso terá aulas semanais e será realizado 100% online. As aulas são compostas por módulos pré-gravados que são lançados semanalmente na plataforma, e que ficam disponíveis para que os estudantes acessem-nas como e quando preferir. Também é possível tirar dúvidas com os professores diretamente pela plataforma. Ao fim curso o estudante poderá emitir um certificado.

Como se inscrever

Para concorrer às bolsas para o curso online de inglês, é necessário ter mais de 14 anos e inscrever-se por meio deste link. Nele, o candidato precisará fornecer alguns dados pessoais e de contato e realizar uma breve prova, que pode ser feita online mesmo.

Os estudantes aprovados receberão um e-mail com link para fazer a matrícula e pagar a taxa de R$ 67. A partir desse momento, já poderão acessar a plataforma na qual as aulas serão ministradas a partir de 28 de setembro. Todos os estudantes inscritos também concorrem às cinco bolsas de intercâmbio na Irlanda.

As inscrições vão até 21 de setembro. De acordo com a empresa, estudantes que se inscreverem até 11 de setembro terão suas bolsas garantidas. Esse, aliás, era o prazo final para inscrição, mas em 10 de setembro a escola anunciou prorrogação do prazo e ampliação do número de bolsas.

Este artigo foi originalmente publicado pelo Estudar Fora, portal da Fundação Estudar.