Empresas investem em escritórios instagramáveis para atrair trabalhadores para o presencial

Na sala de conferências blueberry muffin, as paredes são, naturalmente, pintadas de azul. Mas não qualquer azul: é a cor calmante que você pode encontrar no quarto de um bebê, o que a tinta chama de “mar a mar brilhante”. Ancorando a sala está uma mesa, vermelha e oval, adornada com plantas fakes em vasos roxos.

Perto está a sala de conferências “frutada”, com paredes vermelhas e cadeiras vintage estofadas em tecido amarelo com estampa de abacaxi. No final do corredor fica o maple waffle, a sala onde a empresa realiza suas reuniões mais sérias com investidores. Lá, as paredes têm um tom suave de marrom.

Este é o escritório da marca de cereais Magic Spoon, lançada em 2019, que no ano passado começou a convocar os seus cerca de 50 colaboradores para o trabalho presencial, pelo menos dois dias por semana. No espaço SoHo da empresa, projetado na época do retorno da empresa ao escritório, as salas foram pensadas para parecerem caixas de cereais.

"Um dos principais valores da nossa empresa é "Seja um Froot Loop em um mundo de Cheerios", disse Greg Sewitz, cofundador da Magic Spoon. "Queríamos que o escritório enfatizasse isso".

Escritório da Inveja

O espaço também reflete o que designers, executivos e trabalhadores descrevem como uma tendência que não é inteiramente nova, mas que está se tornando a escolha entre algumas startups, empresas de tecnologia e outros empregadores endinheirados que disputam jovens talentos.

É o que pode se chamar de Escritório da Inveja – o que acontece quando as empresas tentam combinar o conforto de uma sala de estar com o glamour das férias. Esses espaços – muitas vezes caracterizados por paredes coloridas, móveis estofados e livros de mesa cuidadosamente selecionados – atraem trabalhadores com muitas oportunidades de preencher seus feeds em redes sociais com fotos no local de trabalho.

Para alguns funcionários, porém, todas as plantas falsas, paredes decorativas e camas elegantes para cães às vezes parecem projetadas para mascarar a inconveniência de arranjos que economizam espaço, como mesas compartilhadas, onde os trabalhadores não têm mais seus próprios espaços de trabalho.

'Retenção de funcionários'

As designers por trás do escritório da Magic Spoon, Laetitia Gorra e Sarah Needleman, fundaram em 2020 a empresa de design Roarke. A dupla ajuda os executivos a descobrirem como deveria ser um escritório em um momento em que muitos trabalhadores não estão convencidos de que precisam ir até um.

"Nossa proposta é muito sobre retenção de funcionários", disse Laetitia. "Viemos do trabalho em nossos sofás com calças de ioga; o que podemos fazer para que seus funcionários queiram voltar ao escritório?"

É um ciclo que os trabalhadores americanos já viram antes: quando as normas de trabalho mudam, o design do escritório acompanha. Na verdade, em uma pesquisa realizada com 14 mil trabalhadores em todo o mundo pela Gensler no ano passado, quase 40% afirmaram que os seus empregadores redesenharam os seus escritórios durante a pandemia.

Fazendas de cubículos, mesas abertas

No entanto, há pouco mais de meio século, a novidade mais brilhante da vida no escritório era o cubículo.

Nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial, a força de trabalho de colarinho branco da América crescia, impulsionada por uma economia em expansão e por um influxo de mulheres no mercado de trabalho. “Cientistas” de gestão, como Frederick Winslow Taylor, obcecado pela eficiência, já haviam pressionado as empresas a tratarem o trabalho de colarinho branco mais como trabalho de fábrica.

As fazendas de cubículos, de acordo com historiadores de escritórios como Nikil Saval, lembravam às pessoas seu lugar na estrutura de poder, com os superiores normalmente alocando mais espaço.

"Você estava cercado por centenas de pessoas como você", disse Sheila Liming, professora associada do Champlain College e autora do livro de história do design “Office”. "Você tem a ideia de que é replicável".

É difícil olhar para uma fazenda de cubículos e imaginá-la gerando o tipo de ideias inovadoras que as empresas ansiavam no mundo da tecnologia na década de 1990, depois que Bill Gates e Paul Allen mitificaram o início da Microsoft dentro de uma garagem.

As startups tecnológicas queriam que os trabalhadores saíssem dos seus cubos estéreis e sentissem uma sensação de propriedade sobre o seu trabalho, uma sensação de crescimento potencial infinito.

Essa foi, em parte, a noção que deu origem a uma nova fase do design de escritórios: a utopia tecnológica. Carolyn Chen, socióloga que passou anos pesquisando a vida nas empresas de tecnologia da Bay Area, observou alguns dos elementos físicos que distinguiam seus campi. Havia lanches grátis, cápsulas para dormir e cadeiras de massagem.

"Quando você pensa sobre a forma como o Google revolucionou o escritório, está na ideia de que havia um convite permanente para que os trabalhadores não apenas fizessem seu trabalho, mas também passassem seu tempo livre lá. A palavra "campus" é realmente operativa", disse Sheila.

Mas se há algo mais atraente do que um campus, é trabalhar na cama. Assim, quando a pandemia chegou e os escritórios se tornaram casas literais em vez de casas figurativas, os gestores tiveram de repensar o que significava tornar o escritório num destino atraente.

Estética nas redes sociais

Quando a equipe da Magic Spoon se mudou para o novo escritório no início deste ano, Sarah Bourlakas, de 26 anos, que era gerente social e de comunidade sênior, tirou uma foto para postar em sua história pessoal no Instagram com o texto “Live from HQ”.

Essa "instagramabilidade" não é acidental. Brooke Erin Duffy, professora associada de Comunicação na Universidade Cornell, argumenta que os empregadores estão usando a estética da mídia social da mesma forma que estão implantando vantagens tradicionais, como cerveja gelada, ou menos tradicionais, como o show de Lizzo que o Google oferece aos seus trabalhadores.

É tudo criação de imagem corporativa. As empresas agora querem que o design de seus escritórios seja visível não apenas para os funcionários, mas também para todos nas redes sociais, o que Brooke disse ser uma questão de “reter os funcionários ao promover este local de trabalho divertido, agradável e hipersocial”.

Hollywood e a televisão costumavam ser os principais sites que anunciavam aos jovens o glamour da vida no escritório. Agora, as redes sociais são cada vez mais o lugar onde as pessoas vão para romantizar a vida no escritório – especialmente no TikTok. Mais de metade dos trabalhadores afirmaram que adquiriam um sentido de identidade através dos seus empregos, de acordo com resultados consistentes da sondagem Gallup de 1989 a 2014.

Não é surpresa, portanto, que os jovens queiram colocar nos seus perfis de redes sociais o que é tão central para seu senso de identidade. E quanto mais moderno é um escritório, mais fácil é para os trabalhadores transmitirem que suas carreiras são mais emocionantes do que a crise dos cubículos narrada em “Office Space”.

Trituração e espirros

A 10 minutos a pé da Magic Spoon, a agência de comunicação M&C Saatchi Sport & Entertainment tem um escritório também redesenhado por Roarke em 2021. Os trabalhadores sentam-se em longas mesas comunitárias de madeira em frente a tijolos aparentes e rodeados por uma selva de vegetação artificial. Em cima de um livro de mesa de centro de Keith Haring está um único cacho de uvas falsas.

Maddy Franklin, de 27 anos, diretora de arte sênior da instituição, disse que havia elementos do novo escritório que ela adorava, como a simpatia com os cães. Mas por causa do sistema de hot-desk, ela não tem onde guardar itens pessoais.

Também pode ser complicado conseguir um lugar com um monitor. Quando Franklin está trabalhando em um grande projeto, para garantir um assento altamente cobiçado procura chegar mais cedo.

Robin Clark, de 58 anos, que trabalha como diretora de Marketing em uma organização sem fins lucrativos de saúde, anseia pelos dias anteriores à transição de seu escritório para uma planta aberta. Quando sua empresa fez uma reformulação completa em 2018, os executivos tentaram tornar o espaço convidativo, criando áreas de estar com sofás em cores vivas como laranja, verde-azulado e limão.

Mas a falta de barreiras entre as mesas significa que o dia de trabalho de Robin tem um cenário incessante e barulhento: maçãs sendo trituradas, colegas espirrando. Quando começou a trabalhar em casa durante a pandemia, percebeu que o que queria era paz e sossego."Com paredes de cubículos, você tem pelo menos a percepção de que tem alguma privacidade", disse.