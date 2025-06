Ele virou chefe aos 25 anos e diz que, às vezes, 'é preciso ser o vilão'

Aos 25 anos, Rai Tryna vive uma realidade que muitos profissionais só alcançam depois de uma década de carreira: liderar uma equipe.

Gerente de parcerias em uma empresa de tecnologia, ele comanda oito funcionários diretos e, não raramente, é a pessoa mais jovem nas reuniões de que participa.

Por que a liderança ficou tão jovem?

Rai faz parte de uma tendência crescente: a ascensão da Geração Z em posições de chefia. Segundo dados do Glassdoor, divulgados por CNBC Make It, essa geração representa 1 em cada 10 cargos de gestão. No próximo ano, deve inclusive ultrapassar os Baby Boomers nesse tipo de posição.

Segundo o economista-chefe do Glassdoor, Daniel Zhao, esse movimento desmente o estereótipo de que os jovens recusam assumir funções de liderança por acreditarem que o esforço não vale a recompensa.

“Quando observamos a força de trabalho em geral, ainda vemos que a Geração Z se interessa por gestão. Eles ainda veem a ascensão corporativa como uma forma de ganhar mais dinheiro e subir na hierarquia”, afirmou Zhao para CNBC Make It.

Para Rai, o desejo de liderar nasceu da observação dos próprios chefes ao longo da carreira. A convivência com bons e maus gestores moldou sua visão sobre o impacto de uma liderança eficaz. “Lidar com oito subordinados diretos é lidar com oito vidas, personalidades, objetivos e ambições diferentes", diz. "E você precisa administrar isso sem deixar de exercer a função principal.”

Quais os desafios de ser um chefe jovem?

Apesar do entusiasmo, ele admite as dificuldades: ser o mais jovem da sala, liderar pessoas mais velhas e assumir responsabilidades pesadas, como dar feedbacks difíceis ou informar que alguém não receberá uma promoção esperada.

"É preciso ser o vilão às vezes" Rai Tryna, gerente de parcerias

Mesmo assim, ele acredita que, quando há reconhecimento e uma compensação justa, liderar pode ser recompensador.

Trabalho remoto e confiança definem nova liderança

Ao contrário de gestores tradicionais, Rai adota um estilo de liderança flexível, compatível com os valores de sua geração. Trabalhando em uma equipe 100% remota, ele é defensor de políticas abertas de folga e produtividade.

“Se você não estiver atendendo a nenhuma ligação, mas estiver trabalhando e na praia, vá se bronzear”, afirma.

Esse novo perfil de liderança também está redefinindo o que se espera de um gestor. A pesquisa do Glassdoor revela que os profissionais mais jovens tendem a priorizar saúde mental, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, e liberdade geográfica.

Zhao, especialista do Glassdoor, destaca que a entrada da Geração Z em cargos de liderança coincide com mudanças profundas no mundo corporativo, como a pandemia e a integração da inteligência artificial no dia a dia do trabalho. Nesse cenário, habilidades como empatia e inteligência emocional se tornam essenciais.

“A forma como treinamos gestores no passado pode não ser tão relevante para o que os trabalhadores desejam daqui para frente”, analisa.

