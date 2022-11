É correto colocar o pronome antes do verbo? Veja exemplos

Antes ou após o verbo? Onde deve estar o pronome na sentença? Qualquer escritor fica na dúvida.

Vejamos o que é próclise, de acordo com o Aulete da Língua Portuguesa:

Gramaticalmente é o fenômeno de pronúncia que integra, como sílaba inicial, um vocábulo átono (geralmente artigos, pronomes, preposições, conjunções) ao vocábulo que o segue. Exemplos: o caso, se tentou, de malha etc.

Em relação aos pronomes oblíquos átonos, as negações, as indefinições, as expressões adverbiais, as conjunções subordinativas, os pronomes relativos determinarão a próclise.

a) Expressões negativas:

Não me deixe só, pois tenho medo de tudo.

Jamais me julgue desse jeito, assim calada.

b) Pronomes relativos:

O carro que me deixa feliz é o Fusca.

c) Pronomes indefinidos:

Alguém me disse que você fará sucesso.

d) Conjunções subordinativas:

Só quero que se estabeleça um bom prazo para a compra dos discos.

e) Advérbios:

Talvez se promova outra discussão em nosso condomínio.

Por fim, havendo infinitivo, o pronome oblíquo átono pode vir antes ou depois do verbo.

Fizemos de tudo para não o receber.

Fizemos de tudo para não recebê-lo.

DIOGO ARRAIS

http://www.ETIMO.com.br

YouTube: MesmaLíngua

Professor de Língua Portuguesa

