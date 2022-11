14 empresas que estão com mais de 200 vagas de emprego abertas; há oportunidades em home office

Mesmo diante de um contexto econômico e político incerto, com eleições à vista e disparada da inflação, executivos estão otimistas com o ano que vem — e desengavetando projetos que ficaram parados durante a pandemia.

VEJA MAIS:

E, mesmo entre as startups, mais duramente atingidas pelo momento econômico incerto, ainda há aquelas que estão contratando.

Novembro, então, se inicia com oportunidades no mercado financeiro e de inovação. Há vagas de emprego para regime remoto, híbrido e presencial. Estão sendo oferecidas também vagas de estágio.

Confira, a seguir, empresas que estão com mais de 200 vagas de emprego:

1. isaac

O isaac, plataforma de serviços financeiros feita para escolas, está com mais de dez vagas abertas para diversas áreas, sendo elas: financeiro, operações, people, produto, revenue, tech. O modelo de trabalho é flexível, a pessoa candidata pode escolher trabalhar em regime remoto ou ir ao escritório que fica na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo. A startup oferece planos de saúde e odontológico, vales refeição e alimentação, além de férias flexíveis e licenças maternidade e paternidade estendidas. Saiba mais no site da empresa.

2. Jazz Tech

A Jazz Tech potencializa e agrega valor a diversos modelos de negócios, desenvolvendo plataformas white label de Banking as a Service a empresas dos mais variados segmentos. A companhia possui dez oportunidades abertas, no formato presencial em São Paulo para analistas de CRM, de engajamento de produto, de mídias sociais, de planejamento operacional, de projetos, de sustentação e de treinamento e desenvolvimento pleno.

Também tem vagas para administrador de bancos de dados, copywriter e product owner. As oportunidades oferecem vale-refeição, vale-alimentação, plano de saúde e odontológico e auxílio-creche. Confira no site da Gupy.

3. Open Co

Fundada em 2021 a partir da fusão de Geru e Rebel, duas das principais fintechs de crédito do Brasil, a Open Co tem como missão levar crédito justo para mais pessoas, acirrando a competição em um mercado ainda dominado pelos bancos tradicionais.

A empresa tem 17 vagas abertas, remotas, presenciais e híbridas, para diversas posições nas áreas de tecnologia, atendimento, gestão e finanças, incluindo estágios. Entre os benefícios oferecidos, estão: cartão Flash (alimentação e refeição), seguro de vida, assistência médica, plano odontológico, gympass, participação em lucro, auxílio-creche.

Confira no site da Open Co.

4. Peak Invest

A Peak Invest é uma fintech de crédito que opera por meio de uma plataforma digital, conectando investidores – pessoas físicas e institucionais – a empreendedores e empresas que buscam empréstimos, sem pedir garantia real em troca.

A empresa está com vagas de trabalho abertas para as áreas de crédito e tecnologia. Todas as vagas são para trabalhar em regime híbrido, em contratos CLT. Os interessados podem encaminhar currículo para o trabalheconosco@peakinvest.com.br.

5. StartSe

A StartSe é uma plataforma de conhecimento da nova economia, voltada para líderes, executivos e empresas que desejam se manter competitivos em um mundo em transformação, conectando-as à era digital e suas inovações. A empresa tem 6 vagas presenciais em São Paulo para analista contábil, product owner, produtor de eventos, representante de desenvolvimento de vendas, embaixador de cultura. Há também uma vaga de analista financeiro em Curitiba. As oportunidades oferecem vales alimentação, refeição e transporte, plano de saúde, cursos StartSe gratuitos e participação em lucros. Confira no site da Kenoby.

6. Frente Corretora

A Frente é uma corretora de câmbio digital, criada para facilitar as operações de compra de papel moeda e remessas internacionais. A fintech é parceira da Travelex Bank e busca trazer inovação e tecnologia para o mercado de câmbio.

A corretora também oferece vagas abertas, são muitas oportunidades para profissionais trabalharem na empresa em diversas áreas como gestão de marketing de relacionamento; gestão de expansão; desenvolvimento de negócios e estratégia digital; business intelligence; atendimento ao cliente; assistente SDR; analista de câmbio e de growth & digital; trader de mesa de operações de mesa de câmbio; Operador de câmbio e executivo key account (comercial). Interessados devem encaminhar currículo para o e-mail rh@frentecorretora.com.br.

8. Avenue

A Avenue é a maior corretora nos EUA para brasileiros, oferece acesso aos ativos e produtos disponíveis no mercado de ações americano, não apenas com oportunidades voltadas à proteção, mas principalmente com alternativas para investimentos atrelados ao dólar. Com mais de 600 mil clientes ativos, a corretora conta com o suporte financeiro do Itaú, sendo uma empresa focada em pessoas físicas, investidores individuais e sempre de forma digital. A Avenue está com vagas abertas para diversas áreas. Interessados devem acessar o site da Gupy.

9. Voxus

A Voxus atua para auxiliar clientes a potencializarem seus negócios no ambiente digital. Em números, a companhia já gerou mais de R$ 1,5 bilhão de receita para empresas de diferentes setores, como varejo, alimentação e tecnologia.

Por meio de tecnologia de ponta e inteligência artificial, a startup criou uma solução que garante um elevado resultado de vendas on-line. Atualmente, a startup comandada pelos co-CEOs Rodrigo Martins e Daniel Shiguetomi, possui vaga aberta para desenvolvedor Python. Confira os detalhes aqui no site da empresa.

10. Caju Benefícios

A Caju, empresa de benefícios e soluções para o RH, está com vagas abertas para a área de tecnologia. São oportunidades como Tech Manager e Desenvolvedor Back-end. Para se inscrever, basta acessar a página da empresa na Gupy.

Atualmente, 11 mil empresas de todos os portes e regiões do Brasil usam o cartão da Caju para pagar diferentes tipos de benefícios aos seus colaboradores. Um único cartão une benefícios de 7 categorias diferentes, como alimentação, refeição, cultura e transporte, e passa em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Visa e se relaciona com a finalidade das categorias em que há saldo disponível. E, claro, respeitando a legislação trabalhista.

11. Grupo Bexs

O Grupo Bexs tem mais de 30 anos de experiência em operações de câmbio, oferecendo soluções customizadas e APIs para exportações e importações, investimentos, agtechs, entre outras. Além disso, por meio da Bexs Pay, é um provedor pioneiro de pagamentos cross-border para e-commerce, SaaS e negócios digitais, viabilizando que negócios online da Ásia, Europa e América do Norte operem no Brasil. A companhia está com 40 vagas abertas para funções como desenvolvedor, analista financeiro e analista de compliance. Par se inscrever, basta acessar o site da Gupy.

12. Voltz

A Voltz é uma empresa de tecnologia que atua com mobilidade elétrica. A companhia surgiu para oferecer uma forma de transporte sustentável, econômica e inteligente. Recentemente, abriu a primeira fábrica de motos elétricas do Brasil, na Zona Franca de Manaus (AM). A companhia possui mais de 100 vagas abertas.

São oportunidades para advogado(a) trabalhista jr. (PCD e remoto), redator sênior (remoto), vendedor, analista fiscal Jr. (remoto), estagiário de mecânica, engenheiro, entre outras oportunidades. Confira no site da empresa.

13. Azos

A Azos Seguros é uma empresa que comercializa produtos do segmento, como seguro de vida. A empresa cria e vende serviços de forma digital, a partir de R$ 5, que podem ser contratados em até 24 horas com flexibilidade para o segurado definir o tipo de proteção que deseja. A empresa tem vaga aberta para engenheiro de software. Para saber mais, acesse a página da empresa.

14.Axenya

A Axenya, healthtech líder em cuidado terapêutico digital (DTx) na América Latina, é uma empresa voltada para clientes corporativos que buscam maximizar a qualidade dos cuidados com saúde ao mesmo tempo que otimiza gastos junto aos planos de saúde. No momento, há vagas para os cargos de enfermeiro e analista de marketing. Interessados podem mandar currículo para contato@axenya.com.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.