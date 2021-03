Dona da Johnnie Walker e Smirnoff tem 700 vagas para curso online e gratuito

A Diageo, dona das marcas Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray e Ypióca está com as inscrições abertas para seu curso online e gratuito de bartender.

O nome do programa é Learning for Life e é focado em pessoas em situação de vulnerabilidade. Para se inscrever, é preciso ter mais de 18 anos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio, estar desempregado ou com renda de até R$ 1.600 na carteira assinada.

Com o conteúdo online, pessoas de todo o Brasil podem se inscrever e será necessário ter acesso à internet no computador ou no smartphone.

O curso dura 2 meses, terá 700 vagas distribuídas em 14 turmas, e as aulas começam em abril. Além das matérias fundamentais para ter certificação, os alunos também vão aprender sobre as possibilidades de carreira para o bartender, novidades no setor e conversar com profissionais da área.

Segundo o gerente executivo do Instituto Diageo, Paulo Mindlin, a capacitação é importante diante da situação que vivemos na pandemia, com alto desemprego e estabelecimentos fechados.

"Os participantes do Learning for Life terão aulas online para que possam atuar no setor de hospitalidade em bares, restaurantes, eventos e até mesmo empreender", afirma.

Para se inscrever, é preciso preencher um formulário que está no Instagram do programa @learningforlife_br.