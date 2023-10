Disney Brasil abre inscrições para o Programa de Estágio 2024

The Walt Disney Company Brasil abre as inscrições para o Programa de Estágio 2024. Com início em janeiro de 2024 e duração de 24 meses, o programa conta com vagas para as áreas de Entretenimento (Operações de Vendas Publicitárias, Serviços Criativos, Midia Digital, Jurídico, Marketing, Programação e Relações Públicas), Esportes (Digital, Marketing, Produção/Jornalismo, Programação e Tecnologia/Engenharia) e Produtos de Consumo (Vendas e Desenvolvimento Criativo e de Produto).

Quais são os benefícios dos estagiários da Disney Brasil?

Vale-Transporte

Médica

Odontológica

Curso de Idiomas

Vale-Refeição

Bolsa Auxílio

Horário Flexível

Ticket Complementar (acesso aos Parques da Disney)

Desconto em produtos Disney

Gympass

Dia off para Estudo

Dia off de Aniversário

Quais são os requisitos?

Estar cursando os últimos dois anos do Ensino Superior (graduação prevista a partir de dezembro de 2025 em cursos relacionados às oportunidades descritas acima);

Habilidade com Pacote Microsoft Office;

Disponibilidade para trabalhar 30 horas por semana em São Paulo, com possibilidade de escala no final de semana para oportunidade em esportes.

Como participar?

Os interessados devem realizar seu cadastro no site da Disney, de 16 a 20 de outubro (ou até encerrarem as 10 mil inscrições).