ISA CTEEP abre inscrição para Programa de Estágio e Trainee com vagas afirmativas

A ISA CTEEP, empresa de transmissão de energia no Brasil, anuncia a abertura, até o dia 13 de novembro, das inscrições para as mais de 30 vagas do seu programa de estágio e 8 para trainee, sendo que 50% delas serão afirmativas para mulheres, pretos e pardos.

Em qual estado estão disponíveis as vagas?

As oportunidades de estágio são no Estado de São Paulo – Bauru, Cabreúva, Capital, Jundiaí e Mogi das Cruzes, além de Sarandi (PR) e Uberlândia (MG). Já para trainees, as vagas são na Capital Paulista e em Jundiaí, no interior de São Paulo, com possibilidade de viagens. O modelo de trabalho é híbrido.

Quais são os requisitos?

Estágio:

Estudantes de graduação a partir do penúltimo ano de curso (sem restrição de cursos);

Que tenham disponibilidade para cumprir, pelo menos, um ano de ciclo de estágio;

Disponibilidade para jornada de trabalho de seis horas diárias em modelo híbrido;

Inglês e/ou espanhol são desejáveis.

Trainee:

Graduados com até três anos de formação (sem restrição de cursos);

Que tenham disponibilidade para residir em São Paulo ou Jundiaí/SP, com possibilidade de viagens;

Disponibilidade para jornada de trabalho de oito horas diárias em modelo híbrido;

Inglês e/ou espanhol são desejáveis.

Quais são os benefícios?

Estágio

Os universitários receberão bolsa-auxílio que parte de R$ 1.750 e benefícios como:

Vale-alimentação e refeição que somam R$ 1.600;

Planos de saúde e odontológico;

Vale transporte ou van de acordo com a localidade;

Gympass

Ao término do ciclo, o(a) estudante finaliza o programa com entendimento de suas competências, habilidades e interesses, além de poder ser efetivado(a) para vagas de assistentes, analistas ou engenheiros(as).

Trainee:

Com até três anos de formação, os trainees são contratados em regime CLT, com salário de R$ 7.200 e pacote de benefícios que inclui:

Vale-alimentação e refeição que somam R$ 1.600;

Planos de saúde e odontológico;

Vale transporte ou van de acordo com a localidade;

Gympass

Plano de previdência privada;

Gratificação de férias;

Ao término do programa, os profissionais poderão assumir posições-chave na companhia.

Como se inscrever?

O processo seletivo inclui as etapas de inscrição, testes online, dinâmica e entrevista. Para se inscrever, basta acessar a página oficial do programa, clicando aqui

Estágio: https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/estagioisacteep2024?visualization=1

Trainee: https://vagas.ciadetalentos.com.br/hotsite/traineeisacteep2024?visualization=1