DIO anuncia parceria com a AWS para formar profissionais em computação em nuvem no Brasil

A DIO, plataforma brasileira de educação em desenvolvimento de software, anunciou que está trabalhando junto à Amazon Web Services (AWS), frente da varejista Amazon de tecnologia e computação, como um Parceiro de Treinamentos AWS com Capacidades Digitais – da sigla em inglês, ATP (AWS Training Partner) –, com o objetivo de melhorar as oportunidades de aprendizado para desenvolvedores de software e pessoas que têm interesse em trabalhar com tecnologia no Brasil.

VEJA TAMBÉM:

A empresa agora faz parte de uma rede global de mais 100 mil parceiros AWS localizados em 150 países.

Como resultado desta parceria, a DIO passa a oferecer no país uma variedade de opções de treinamento da AWS para todos os níveis de habilidade, incluindo capacitações ministradas ao vivo por instrutores especializados e treinamentos virtuais.

Para Iglá Generoso, CEO e fundador da DIO, a parceria simboliza um enorme avanço da DIO no setor de educação no país, principalmente na área de computação em nuvem.

"Escalaremos em alta velocidade a capacitação de toda a comunidade tech em habilidades técnicas de computação em nuvem que possuem alta demanda de profissionais qualificados por nossos clientes nacionais e internacionais. Vamos fechar a lacuna de conhecimento e gerar mais emprego formando mais especialistas em temas muito relevantes que impulsionam a transformação digital e inovação nas empresas", diz o CEO à EXAME.

Adicionalmente, a empresa pode trabalhar com diferentes organizações em planos de desenvolvimento personalizados para capacitar suas equipes, avaliando as habilidades de cada colaborador, identificando lacunas e recomendando o treinamento necessário para fechá-las.

Ainda segundo o CEO, no primeiro ano os cursos e formações da AWS vão alcançar mais de 500 mil pessoas da comunidade DIO. "É um grande desafio evolutivo alinhado com a estimativa de profissionais que a DIO vai conectar com o mercado de trabalho nacional e internacional nos próximos anos", comenta o executivo.

DIO aposta na transformação digital do Brasil

A transformação digital tem sido uma das principais apostas das empresas brasileiras nos últimos anos e, à medida em que a demanda por serviços de tecnologia cresce no país, o investimento em opções de capacitações especializadas se torna cada vez mais importante para aqueles que querem ser parte desse segmento em expansão.

Em 2019, a pesquisa Global Knowledge IT Skills and Salary Report mostrou que 50% dos tomadores de decisão do setor de TI declararam que a dificuldade em recrutar e reter candidatos com a experiência necessária é a principal razão por trás da criação de lacunas de habilidades em empresas.

Visando combater esta questão, a DIO oferece desde 2018, uma plataforma open education, conectando profissionais de tecnologia a empresas que buscam ampliar sua força de trabalho dedicada à tecnologia.

Ainda de acordo com o CEO, a expansão do repertório de conteúdo educacional da DIO com os serviços AWS proporcionará uma maior variedade de opções de treinamento para desenvolvedores de software em busca de certificações da AWS que os posicionem melhor no mercado de trabalho. Além disso, aqueles que já possuem experiência no setor poderão potencializar sua expertise a partir do acesso a conteúdos da AWS na plataforma. Como parceiro oficial da AWS no Brasil, a DIO também contribuirá para o objetivo mais amplo do programa, que é desenvolver milhares de talentos em toda a América Latina.

"A formação de profissionais para oportunidades do mercado nacional e internacional em grande escala está gerando oportunidades de parcerias com as grandes empresas globais produtoras de ferramentas, plataformas e sistemas que acelerar a transformação digital em que estamos negociando. E a AWS é a grande protagonista global que temos a honra de estar juntos iniciando essa jornada de grande impacto social", argumenta o CEO.

Os interessados em aprender sobre tecnologia, principalmente áreas complexas como machine learning e computação e nuvem, devem acessar o site oficial da DIO.

“O programa AWS Training Partner foi desenvolvido para organizações como a DIO, que atendem ou superam critérios rigorosos para fornecer ou oferecer experiências de treinamento técnico de alta qualidade. Ao se tornar nosso parceiro, a DIO agora poderá fornecer treinamento da AWS que permite que profissionais e empresas de TI aproveitem o poder da nuvem AWS”, comenta Maureen Lonergan, vice-presidente de treinamento e certificação da AWS.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.