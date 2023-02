Desenvolvimento de liderança é o maior desafio para os profissionais de RH

Em meio ao trabalho híbrido e o dilema de criar conexões entre os funcionários que atuam remotamente, o maior desafio para os profissionais de Recursos Humanos é desenvolvimento de liderança e cultura organizacional.

Pelo menos é isso que aponta a pesquisa O Cenário do RH no Brasil, realizada pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH) e a HRTech Umanni, que ouviu 901 profissionais de gestão de pessoas no ano passado.

Segundo a pesquisa, desenvolvimento de liderança foi apontado pela maioria dos RHs como o principal desafio (58,7%), seguido por cultura organizacional (51,7%), automação dos processos de RH (44,5%)e desenvolvimento de pessoas (33,4%).

"Como todos os funcionários não estão no mesmo ambiente, novos rituais de trabalho e organização tiveram que ser criados” escreveu Eliane Aere, diretora da ABRH Brasil.

Curiosamente, mesmo após quase três anos de pandemia, a redução de custos de saúde foi um dos desafios menos citados pelos profissionais, apenas 2,88%.

Mais jovens e com orçamentos menor

A pesquisa também apontou que a geração Y passou a dominar os profissionais de Recursos Humanos e 41% dos respondentes possuem entre 31 e 40 anos, outros 26,2% têm idades entre 41 e 50 anos, a faixa de 51 e 60 anos corresponde a 2,7% e somente 4,6% tem mais de 60 anos.

Outra descoberta do estudo, que levou em consideração o cenário das empresas em 2021, foi o fato de os RH's terem de lidar com menos recursos. Isso porque, de modo geral, o orçamento das empresas aumentou 42,5%. Já no setor de RH, apenas 35,4% dos departamentos tiveram aumento de orçamento.

"Ou seja, o desafio do RH é ainda maior quando comparado com o da empresa de uma forma geral. A alternativa aqui, com certeza, passa por automação e melhoria de processos", declarou Eliane.

Diversidade e inclusão está na agenda das empresas

A estudo da ABRH também entendeu práticas e iniciativas das empresas em que os RH's atuam. Quando o tema é diversidade e inclusão, por exemplo, 60,5% das companhias desenvolvem ações na temática.

Destas, destacam-se desenvolvimento de lideranças (61,1%), equidade salarial entre todos os profissionais (46,8%), equilíbrio de gênero no quadro de profissionais (43,3%) e preenchimento de cotas legais (36,1%).

Mesmo assim, apenas 30,3% dos entrevistados responderam que as empresas conseguem cumprir totalmente a cota de contratação para pessoas com deficiência, o que mostra que ainda há desafios em relação ao assunto.

Rotatividade das empresas aumentou em 2021

Diante de movimentos como a Grande Demissão, a pesquisa da ABRH também indicou que houve um aumento na rotatividade dos funcionários.

De modo geral, o turnover que era de 0% a 5% em 2018, aumentou consideravelmente na pesquisa atual, ficando entre 0% e 10% em empresas até 5 mil funcionários.

