Aprenda com grandes nomes como liderar um time de alta performance com segurança psicológica

No cenário atual, em que mudanças tecnológicas e sociais redesenham o mundo dos negócios, ser apenas um bom gestor já não é suficiente. A liderança do futuro exige visão estratégica, empatia e capacidade de guiar equipes em tempos de incerteza.

A masterclass Liderança Transformadora, promovida pelo Na Prática, chega para desenvolver líderes que sabem criar segurança psicológica, alinhar cultura e performance e inspirar pessoas a irem além.

A experiência promete gerar conexões, insights valiosos e uma transformação real na forma de liderar.

Por que a liderança precisa se reinventar

A revolução digital, o trabalho híbrido e o aumento da complexidade nas organizações pedem líderes mais humanos e inovadores. Não se trata apenas de conduzir equipes, mas de inspirar mudanças profundas e criar ambientes inclusivos e produtivos.

O curso Liderança Transformadora nasce desse contexto, combinando práticas de gestão com um olhar atualizado sobre comportamento, estratégia e negócios.

Uma experiência prática e colaborativa

Mais do que aulas expositivas, os participantes vivenciam dinâmicas, estudam casos reais e discutem soluções aplicáveis ao dia a dia.

Impacto além da sala de aula

Ao final da jornada, os líderes saem com ferramentas para transformar seus times e organizações. Essa experiência se estende para além do curso, criando uma comunidade de profissionais engajados em construir um futuro melhor para o mercado.

Com quem você vai aprender?

Um dos nomes que fará parte dessa masterclass é Leonardo Cirino, .íder em marketing digital e expansão de negócios, com atuação nas Américas e nos mercados árabe e indiano.

Foi o diretor à frente da expansão global da Smart Fit, ampliando a rede de 40 para 1.121 unidades em 15 países, tornando-a a segunda maior rede de academias do mundo.

Também foi responsável pelo crescimento da comunidade das marcas e submarcas da Fluency Academy para mais de 44 milhões de seguidores, além do reconhecimento pelo Meta Partners e Fórum E-commerce 2023 pelo case de Creator Economy na educação.

Além disso, temos Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática, que apoiou a carreira de mais de 120 mil jovens. Foi uma das fundadoras da organização quando atuava na Fundação Estudar, por onde ficou durante 11 anos, dos quais 7 foi CEO.

É mentora e facilitadora de programas para jovens adultos há 16 anos, tendo como principais temas e expertises: liderança de times, autoliderança, intraempreendedorismo, gestão estratégica de organizações e desenvolvimento pessoal e profissional para aceleração de carreira e cultura de alta performance.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.

A masterclass Liderança Transformadora oferece conteúdos aplicáveis, dinâmicas práticas e um ambiente rico em conexões.

Essa é a oportunidade de se preparar para um mercado em constante mudança, aprendendo com especialistas e empresas que já estão moldando o futuro do trabalho.

