Da sala de aula ao mercado: conheça as formações executivas da EXAME Saint Paul com a B3

A combinação de teoria aplicada, prática de mercado e curadoria institucional é o que dá corpo à parceria entre a EXAME Saint Paul e a B3 Educação.

A iniciativa resultou em quatro cursos executivos voltados a profissionais que desejam aprofundar seus conhecimentos em áreas críticas do sistema financeiro: Gestão de Risco, Renda Fixa, Mercados Derivativos e Derivativos Agrícolas.

Coordenados por Rafael Salvador, doutor em finanças pela USP, professor e especialista em mercado financeiro, os programas foram desenhados para unir atualização constante com aplicabilidade imediata.

“A curadoria da B3 garante que os cursos estejam sempre alinhados às demandas mais recentes do mercado, o que torna a formação extremamente completa e atualizada”, destaca.

Gestão de Risco

No curso de Gestão de Risco, o foco está em capacitar profissionais para identificar e lidar com quatro frentes principais: riscos de mercado, de crédito, operacionais e socioambientais.

Salvador explica que, apesar de ter um tema único, o programa se diferencia pelo mergulho aprofundado em cada dimensão. “O diferencial é abordar de maneira mais detalhada esses tipos de risco, sempre com a chancela da B3”.

Ele ressalta que a área mudou muito nos últimos anos. Se antes os riscos eram tratados de forma isolada, hoje a abordagem é integrada. “Alguns riscos que muitas vezes nem eram considerados, como os socioambientais, passaram a ser observados com muito mais atenção”.

“Gestão de riscos exige conhecimento específico, principalmente em modelos, métricas e estatística", complementa o professor.

Saiba mais sobre o curso de Gestão de Risco da EXAME Saint Paul com a B3 Educação.

Formação no Mercado de Renda Fixa

O mercado de renda fixa ainda é a principal porta de entrada para investidores no Brasil. Por isso, o curso de Renda Fixa vai além da apresentação de produtos: explora também precificação e estratégias.

“O diferencial é justamente oferecer uma visão completa, com professores especialistas da B3 e um conteúdo sempre atualizado”, explica o coordenador.

Ao aprofundar-se em precificação e estratégias, o profissional amplia possibilidades de carreira. “Embora voltado inicialmente para tesourarias de instituições financeiras, o curso abre espaço para atuação em bancos, corretoras, gestoras e fundos de investimento”.

Conheça o curso de Renda Fixa e amplie suas oportunidades no mercado financeiro.

Formação de Profissionais em Mercados Derivativos

Em um ambiente de alta volatilidade e lançamentos constantes de novos produtos, como os Mercados Derivativos, o conhecimento aprofundado se torna diferencial competitivo. “O mercado de derivativos evolui à medida que os agentes aprendem a gerenciar riscos. E o diferencial do curso é trazer esse conhecimento diretamente da fonte, já que a B3 muitas vezes é a indutora de novos produtos”.

A metodologia é prática, baseada em exercícios e discussões de casos reais. “Se ficar só na teoria, o aprendizado não acontece. Por isso, os professores trazem exemplos concretos de precificação e estratégias”.

Entre os tópicos avançados estão as operações com opções, usadas para proteção de carteiras de renda fixa ou variável. “O curso ensina como escolher o produto ideal e a metodologia correta para implementar essa proteção”, explica o professor.

O impacto na carreira é significativo. “Derivativos podem ser considerados um ponto mais complexo dentro do mercado financeiro. Dominar esse tema pode acelerar muito o crescimento profissional”.

Veja como o curso de Mercados Derivativos pode diferenciar sua trajetória profissional.

Formação no Mercado de Derivativos Agrícolas

Outro destaque da parceria é o curso de Derivativos Agrícolas, pensado para quem deseja compreender a interseção entre o setor agropecuário e o sistema financeiro. “Esse curso é uma ponte entre o mundo agro e o mundo financeiro. Ele capacita o aluno com ferramentas típicas das finanças, aplicadas à realidade do agro”, afirma Salvador.

A relevância é proporcional ao peso do agronegócio no PIB brasileiro. “O agro é a locomotiva da nossa economia, e os derivativos permitem gerir riscos de praticamente todas as commodities”.

“Ao entender os produtos derivativos e como utilizá-los, o profissional melhora a gestão e agrega valor à sua atuação. É um setor pujante, que sempre se beneficia de capacitação técnica”, conclui o coordenador.

Descubra como o curso de Derivativos Agrícolas pode transformar sua carreira no setor agro e financeiro.

Uma trilha de especialização para executivos do futuro

Da gestão de riscos ao agronegócio, da renda fixa às operações mais complexas em derivativos, os cursos da EXAME Saint Paul em parceria com a B3 Educação foram desenhados para preparar profissionais para um mercado cada vez mais integrado, dinâmico e global.

Mais do que formações pontuais, eles representam uma trilha de especialização executiva que conecta teoria, prática e atualização constante. Como resume Rafael Salvador, o objetivo é simples: formar especialistas prontos para os desafios do presente e do futuro.

Confira todos os cursos executivos da EXAME Saint Paul em parceria com a B3 Educação e garanta sua inscrição.