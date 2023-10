Cursos de administração apostam em programas de empreendedorismo para alunos que querem ter startup

Quando Jordan Hollander começou a estudar administração em setembro de 2015, tornar-se empresário não fazia parte do seu plano de longo prazo.

"Eu provavelmente teria dito: ‘Você não deveria ir para a escola de administração se quiser ser um empreendedor’", diz ele.

Em vez disso, devido ao seu interesse por esportes radicais, ele se viu trabalhando com marketing em uma grande empresa como a Red Bull.

Esse plano mudou pouco depois do início de seus estudos na Faculdade Kellogg de Administração da Universidade Northwestern.

Hollander ingressou no Zell Fellows, um programa para estudantes que desejam iniciar ou adquirir seus próprios negócios.

A bolsa providenciou para que ele viajasse a Israel para conhecer colegas estudantes de pós-graduação, forneceu subsídios sem capital (uma forma de financiamento que não exige a renúncia de capital no negócio) e o ajudou a desenvolver a confiança necessária para correr atrás de seu próprio sonho empresarial.

Hollander é agora o CEO do Hotel Tech Report, uma plataforma que permite aos operadores hoteleiros pesquisarem fornecedores de software. Ele foi cofundador da empresa em 2017.

A Kellogg anunciou na terça-feira que a Fundação Família Zell fez uma doação de US$ 25 milhões para sustentar o programa Zell – em homenagem ao bilionário investidor imobiliário e filantropo Sam Zell, que morreu em maio.

A reitora Francesca Cornelli disse que o presente "continuará a tornar possíveis as aspirações de alguns de nossos alunos incrivelmente criativos" e consolidará o compromisso da Kellogg em promover empreendedores.

Por que esta é uma tendência

É uma das muitas escolas de administração que criam ou expandem programas e cursos de empreendedorismo para estudantes de pós-graduação, à medida que as inscrições para programas de MBA em tempo integral estão diminuindo e o mercado de trabalho para MBAs está instável.

Em 2022, 85% dos programas de MBA de dois anos em tempo integral nos EUA passaram por um declínio nas inscrições nacionais em relação ao ano anterior, de acordo com o Conselho de Admissão em Gestão de Pós-Graduação.

Esses programas, com algumas exceções, tradicionalmente não atendem a estudantes com interesse empreendedor, um grupo que representa uma pequena parcela do conjunto de MBAs de pós-graduação.

O GMAC, que pesquisa estudantes matriculados sobre seus planos e objetivos de carreira, não pergunta nem monitora o interesse em iniciar um negócio próprio.

Apenas 4% dos estudantes que se formaram em programas de MBA de tempo integral nos EUA em 2022 planejavam abrir uma empresa, de acordo com dados recolhidos pela Aliança MBA de Serviços de Carreira e Empregadores, que acompanha os resultados dos MBA.

Os graduados da Kellogg em 2023 relataram uma parcela semelhante, de acordo com dados fornecidos à Bloomberg por esses graduados da Kellogg relataram uma parcela semelhante, de acordo com dados fornecidos por esses graduados à Bloomberg em pesquisas para a Classificação das Melhores Escolas de Administração.

Mas os administradores e o corpo docente dizem que veem muito mais entusiasmo pela vida de uma startup nesse campo. "Mais de 70% dos nossos alunos terão aulas de empreendedorismo na Kellogg, o que para mim indica, pelo menos, um interesse de alto nível", afirma David Schonthal, diretor de programas de empreendedorismo da Kellogg.

Como a IA está impactando o setor

Esse sinal de "curiosidade empreendedora", como Schonthal o chama, sustenta o movimento da Kellogg para a expansão do programa Zell, que tem visto suas inscrições aumentarem todos os anos desde 2013.

"Pode ser que haja menos estudantes que saibam que desejam ser empreendedores quando se formam por causa da fragilidade da economia, mas querem esses conjuntos de ferramentas empreendedoras para que, quando decidirem dar esse salto empreendedor, que pode acontecer daqui a 2, 3, 5 anos, sejam capazes de fazê-lo."

"Como o mercado em termos de procura pelo MBA diminuiu muito nos últimos anos, penso que as escolas de negócios se tornaram muito menos complacentes e muito mais competitivas em termos de realmente compreenderem 'Quais são as necessidades do mercado?'", diz Michael Hoffmeyer, diretor administrativo do Centro Dingman de Empreendedorismo da Faculdade de Administração Smith da Universidade de Maryland.

Vish Krishnan, diretor da iniciativa de empreendedorismo da Faculdade de Administração Rady da Universidade da Califórnia em San Diego, aponta para um cenário de empregos em rápida mudança e cada vez mais restrito.

"Devido à IA, muitos empregos baseados no conhecimento serão afetados", diz ele. "É difícil prever como será o mercado de trabalho do futuro, por isso os estudantes desejam ser empreendedores."

O que as escolas estão ensinando

O ensino do empreendedorismo evoluiu – não se trata apenas de elaborar um plano de negócios. As escolas de administração estão ensinando aos futuros fundadores como estudar o cenário competitivo e analisar o mercado, como recrutar talentos, gerenciar uma força de trabalho à medida que ela cresce, definir uma estratégia e depois revisá-la conforme necessário, bem como cultivar uma rede de contatos.

Outros benefícios, diz Doug Villhard, diretor acadêmico de empreendedorismo da Faculdade Olin de Administração da Universidade Washington de St. Louis, incluem acesso mais imediato e direto a uma rede de potenciais investidores e parceiros e tempo longe de um emprego das 9h às 17h para poder para concretizar a ideia do negócio.

Os alunos também podem aplicar imediatamente o que estão aprendendo na faculdade – sobre, por exemplo, finanças e operações – ao seu próprio empreendimento.

Jasmine Snead Ferguson lançou um negócio, a Aurora Tights, antes de começar como aluna do MBA em tempo integral na Faculdade Smith School de Maryland em 2019.

Ela e dois amigos, todos patinadores de gelo competitivos, dançarinos e instrutores, nunca conseguiram encontrar as meias certas, nem a cor certa.

"Comecei a patinar no gelo aos 5 anos e nunca usei meia-calça no meu tom de pele", diz Ferguson. "Eu precisava tingir minha meia-calça na banheira."

"E não estou sozinha, existem milhares de patinadores que não possuem o equipamento adequado para seu tom de pele."

O negócio ainda é administrado por Ferguson e seus sócios, embora ela trabalhe em tempo integral na Amazon Web Services, onde chegou logo após se formar em 2021.

Os alunos também podem aplicar imediatamente o que estão aprendendo na faculdade – sobre, por exemplo, finanças e operações – ao seu próprio empreendimento.

Na Smith, grande parte de seus cursos cobriu as facetas de iniciar e administrar um negócio, especificamente na condição de uma mulher negra.

E, como parte da Ladies First, uma iniciativa para aumentar o número de mulheres envolvidas no empreendedorismo na Universidade de Maryland, Ferguson diz que muitas vezes recebeu importantes conselhos de um mentor, especialmente sobre como enquadrar aparentes desvantagens como oportunidades, ao se reunir com potenciais financiadores e mais.

Mas, afinal, é fundamental estudar empreendedorismo?

No entanto, uma questão ainda persiste: é preciso frequentar uma escola de administração para se tornar um empreendedor?

"Se você tiver a capacidade de ser admitido em um desses programas de elite, isso muitas vezes lhe trará uma proposta financeira positiva", diz Preston Cooper, pesquisador sênior da Fundação para Pesquisa sobre Igualdade de Oportunidades, de alto nível de programas de MBA bem classificados.

Caso contrário, diz ele, o custo de um diploma, combinado com a perda de rendimentos, representa um obstáculo maior. Se uma escola de primeira linha não é o seu destino, "é melhor apenas começar o próprio negócio e não se preocupar com o MBA".

Steve Tobak, sócio-gerente da empresa de consultoria empresarial Invisor Consulting, afirma acreditar que potenciais empreendedores deveriam aprender o básico numa grande empresa do setor que lhes interessa, em vez de fazerem pós-graduação.

Alguns dos empreendedores mais bem-sucedidos da geração passada não tinham formação empresarial, diz ele. E o atual e restrito ambiente de financiamento, que ele acredita ter exercido pouco efeito no valor de um MBA para um empresário, poderá nem persistir.

"Nenhum capitalista de risco que conheço procura por isso", diz ele sobre o MBA. "Nada mudou – nem para mim, nem no Vale do Silício."

Não obstante, os ex-alunos dizem que os seus programas de empreendedorismo fizeram uma grande diferença, tanto para seu sucesso como para sua capacidade de lançar um negócio.

"Isso me deu habilidades que me tornaram flexível, para que eu pudesse me dedicar as áreas que normalmente estariam fora do meu campo", diz Ferguson sobre seu curso na Dingman. "Os empreendedores fazem isso o tempo todo."

"Encontrei meu parceiro de negócios lá, encontrei alguns talentos iniciais na escola", diz Tushar Garg, ex-aluno da Kellogg e da Zell e CEO da Flyhomes, plataforma imobiliária online. "E também encontrei tempo e liberdade para criar."

Tradução de Anna Maria Dalle Luche.