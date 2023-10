Feira do Empreendedor 2023 quer gerar R$ 700 milhões em negócios em São Paulo

A Feira do Empreendedor 2023, promovida anualmente pelo Sebrae, começa nesta segunda-feira, 16, no São Paulo Expo. Com mais de 1,1 mil expositores, entre franqueadores, empresas de máquinas e equipamentos, empresas de serviços e soluções digitais, o evento deve receber nos quatro dias mais de 125 mil visitantes. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do evento.

A expectativa do Sebrae é atingir a marca de R$ 700 milhões em negócios gerados a partir da feira. Esse número leva em conta o volume de contratos fechados entre expositores e visitantes nos 12 meses subsequentes ao evento. Em 2022, o valor foi de R$ 550 milhões.

Num país como o Brasil, cuja economia foi assolada por sucessivos choques nos últimos dez anos, a figura do empreendedor nunca foi tão importante. As pequenas e médias empresas respondem hoje por cerca de 30% do PIB brasileiro e são responsáveis por 70% das contratações formais no primeiro semestre, de acordo com os dados do Caged.

O evento vai contar com espaços voltados para soluções de crédito, para o varejo do futuro, para franquias, para acessibilidade e para o agronegócio. Equipes do Sebrae-SP também estarão presentes orientando visitantes sobre gestão, formalização e regularização de seus negócios, especialmente os Microempreendedores Individuais (MEI).

Programação

A Feira do Empreendedor 2023 vai contar com atrações interativas e uma programação intensa de palestras, oficinas e talk-shows. Veja a programação completa aqui.

Entre os palestrantes já confirmados na Arena do Conhecimento Sebrae & Unfy, estão:

Konrad Dantas, criador da produtora Kondzilla;

Monique Evelle e Carol Paiffer, empresárias e investidoras do Shark Tank Brasil

Alexandre Costa, fundador da Cacau Show, entre outros.

A seguir, conheça o tema das palestras que serão realizadas entre os dias 16 e 19 de outubro:

16 de outubro

11:20 – Lançamento crédito para mulheres

12:10 – Empreendedorismo como ferramenta de transformação

13:20 – Benefícios e tributos

14:10 – A dona do negócio – o poder da autoralidade

15:20 – Jornada do cliente lucrativa

16:10 – O perfil do novo empreendedor em tempo de unicórnios

17:20 – O segredo por trás da comunicação influente

18:10 – Síndrome da impostora

17 de outubro

11:20 – Mulheres na Inovação

12:10 – Venda de verdade!

13:20 – Propósito

14:10 – Os desafios da liderança feminina

15:20 – Honre sua história

16:10 – Não precisa ser uma mulher-maravilha para ser incrível!

17:20 – Ser feliz é simples, mas não é fácil

18:10 – Finanças

18 de outubro

11:20 – Os espinhos da rosa: a improvável jornada da maior investidora anjo do País

12:10 – Empreendedora raiz: da persistência a resiliência, uma história de amor ao empreendedorismo

13:20 – O protocolo “Não se Cale” como medida de reputação da empresa

14:10 – Painel: empreender em rede é bem melhor

15:20 – empreendedorismo feminino, Machismo e outras coisas

16:10 – Mulheres que decidem vencer

17:20 – Energia direcionada = melhores resultados

19 de outubro

11:20 – Estratégias de vendas para empreendedoras

13:20 – DNA da Longevidade

14:10 – Mulheres empreendedoras: como superar os perrengues e prosperar

15:20 – Marketing de relacionamento

16:10 – Sucesso é escolha

18:10 – Descubra-se – Sebrae Delas