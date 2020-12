Credit Suisse abre trainee para quem quer entrar no mercado financeiro

Considerado um dos principais prestadores de serviços financeiros no mundo, a Credit Suisse está com inscrições abertas para seu programa de Trainee de 2021. O processo terá quatro fases e é focado em recém-formados de qualquer curso de graduação que sonhe em começar a trabalhar no mercado financeiro. Entre os pré-requisitos estão apenas a disponibilidade de morar em São Paulo e ter inglês avançado.

A primeira fase tem um teste de “match cultural” e testes online. Depois, vêm as fases de entrevistas por vídeo, dinâmica e admissão.

O Credit Suisse oferece aos seus clientes produtos e serviços por meio de suas três divisões principais de negócios: Private Banking, Investment Banking e Asset Management.

As vagas disponíveis contemplam várias divisões da empresa, como Brokerage, Financial Tax, Private Banking e Real Estate. Além disso, a Credit Suisse oferece vagas também em IT Development e IT Infrastructure.

Salário e benefícios: não informado

Inscrições: até 17 de dezembro pelo site da 99 jobs