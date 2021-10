Conheças duas startups que têm mais de 100 vagas para todo o país

A fintech Bankly e a Solo Network, empresa de tecnologia com foco em serviços e soluções de TI, estão com cerca de 110 vagas abertas para profissionais do Brasil inteiro.

As vagas são voltadas principalmente para a área de tecnologia, mas também há espaço para profissionais do setor financeiro, comercial, marketing e design.

O setor de tecnologia têm disparado em oportunidades profissionais nos últimos anos, e é um dos mais promissores para 2022.

Bankly

A plataforma de Banking as a Service conta atualmente com 80 vagas abertas no modelo home office. Profissionais de Engenharia de Produtos, Data Strategy, Finanças e Infraestrutura podem se candidatar às oportunidades que vão desde estágio até cargos de gerência.

O processo seletivo é conduzido por meio da plataforma Gupy e os interessados podem conferir os detalhes das vagas e realizar a candidatura neste link.

Solo Network

Desde 2002 no mercado brasileiro e com mais de 5.000 clientes ativos, a Solo Network é uma empresa de tecnologia com grande foco em serviços e soluções de TI.

A empresa conta hoje com 31 vagas em aberto que vão desde Analistas de Marketing até Gerentes de Contas. A maioria dos postos de trabalho são em modelo home office, mas a empresa conta também com vagas presenciais em Curitiba. Para se candidatar, acesse este link.