Conheça as profissões (e os salários) que devem bombar em 2022

O mercado de trabalho do pós-pandemia já mostra a consolidação do home office, a continuidade na alta dos salários do setor de tecnologia e a queda das fronteiras para as contratações de profissionais.

Essas são algumas das conclusões da consultoria Robert Halt para o cenário de 2022.

Com a retomada gradual da economia, o Guia Salarial 2022 da consultoria mostra também as profissões e os setores que são tendência para o próximo ano, levando em conta principalmente o fim do isolamento social.

Piloto de drone, engenheiro de georreferenciamento e "analista de pessoas", ou "People Analytics" são alguns dos exemplos.

Essas novas profissões fazem parte parte de áreas como Engenharia, Finanças e Contabilidade, Jurídico, Mercado Financeiro, Recursos Humanos, Seguros, Tecnologia e Vendas e Marketing.

O guia verificou também que haverá uma exigência maior pelas chamadas soft skils, habilidades comportamentais que todo profissional precisa ter.

As cinco soft skills mais valorizadas são: Comunicação, Adaptabilidade, Flexibilidade, Perfil Analítico/Visão Estratégica, Senso de dono/Visão do negócio.

Outros dois pontos que a pesquisa verificou foi: há um desafio de atração de retenção, já que a maior parte dos recrutadores (69%) acredita que encontrar colaboradores qualificados será mais difícil e o chamado anywhere office virou realidade. Agora, a flexibilização é considerada fundamental.

“O que era benefício agora é ferramenta de trabalho e isso significa retenção de profissionais. Cerca de 38% dos profissionais não continuariam na empresa se nao tivessem o modelo híbrio. O trabalho híbrido veio para ficar”, explica Lucas Nogueira, diretor de recrutamento da Robert Half.

Assim, quase metade dos executivos (49%) tem receio de perder algum profissional-chave no próximo ano e entre os principais motivos estão: abordagem mais agressiva da concorrência, aumento da pressão por resultados e insatisfação com o salário.

Para Nogueira, as profissões listadas abaixo são áreas que não devem ter o ciclo interrompido nos próximos 3 ou 4 anos. Ou seja, vale a pena apostar neças enquanto estudantes.

Veja abaixo as áreas e as profissões em alta para 2022.

Engenharia

Indústrias que lideram as contratações: Saúde, Bens de consumo, Tecnologia / Logística, Infraestrutura, Mineração

Saúde, Bens de consumo, Tecnologia / Logística, Infraestrutura, Mineração Profissionais procurados: Gerente de Supply Chain, Comprador, Engenheiro de Aplicação/Vendas, Gerente de projetos/PMO, Gerente de vendas técnicas, Coordenador de planejamento, Coordenador de Customer Service, Engenheiro de QSMS, Engenheiro de Produção/Processos

Gerente de Supply Chain, Comprador, Engenheiro de Aplicação/Vendas, Gerente de projetos/PMO, Gerente de vendas técnicas, Coordenador de planejamento, Coordenador de Customer Service, Engenheiro de QSMS, Engenheiro de Produção/Processos Carreiras do futuro: Piloto de drone, Engenheiro de georreferenciamento, Engenheiro de dados, Engenheiro de inovação

Piloto de drone, Engenheiro de georreferenciamento, Engenheiro de dados, Engenheiro de inovação Salários em 2022: Gerente de Supply Chain: P/M - 17.100 | 22.000 | 27.500; G - 21.700 | 28.000 | 34.900 Coordenador de Customer Service: P/M - 6.200 | 8.000 | 10.000; G - 7.800 | 10.000 | 12.500 Engenheiro de Aplicação/Vendas: P/M - 5.400 | 7.000 | 8.800; G - 7.800 | 10.000 | 12.500 Engenheiro de Produção/Processos: P/M - 4.700 | 6.000 | 7.500; G - 7.000 | 9.000 | 11.300



Finanças e contabilidade

Indústrias que lideram as contratações: Tecnologia, E-commerce, Agronegócio, Logística, Infraestrutura, Farmacêutica/Healthcare, Bens de consumo

Tecnologia, E-commerce, Agronegócio, Logística, Infraestrutura, Farmacêutica/Healthcare, Bens de consumo Áreas mais demandadas: M&A/RI/Tesouraria Estruturada, Controller, Contábil/Fiscal, Planejamento Financeiro/Controladoria, Tesouraria/Financeiro

M&A/RI/Tesouraria Estruturada, Controller, Contábil/Fiscal, Planejamento Financeiro/Controladoria, Tesouraria/Financeiro Salários para 2022 Analista de M&A/RI/Tesouraria Estruturada Pleno: P/M - 6.000 | 7.000 | 7.900; G - 6.950 | 8.000 | 9.450 Controller: P/M - 15.150 | 18.700 | 22.700; G - 22.850 | 28.500 | 35.150 Coordenador de Planejamento/Controladoria: P/M - 9.350 | 12.000 | 14.250; G - 12.650 | 15.000 | 18.450 Analista Contábil/Fiscal Sênior: P/M - 5.350 | 7.000 | 8.050; G - 7.400 | 9.000 | 10.050



Jurídico

Indústrias que lideram as contratações: Tecnologia, Varejo/E-commerce, Serviços, Bens de Consumo, Agronegócios

Tecnologia, Varejo/E-commerce, Serviços, Bens de Consumo, Agronegócios Posições mais demandadas: Para escritórios - Advogados especialistas em operações de M&A (pleno e sênior), Advogados de Societário e Contratos (pleno e sênior), Advogados de Consultivo Tributário (pleno e sênior), Advogados de Contencioso Cível (pleno e sênior) / Para empresas - Advogados generalistas (pleno a diretor), Advogados especializados em contratos (pleno), Advogados de compliance

Para escritórios - Advogados especialistas em operações de M&A (pleno e sênior), Advogados de Societário e Contratos (pleno e sênior), Advogados de Consultivo Tributário (pleno e sênior), Advogados de Contencioso Cível (pleno e sênior) / Para empresas - Advogados generalistas (pleno a diretor), Advogados especializados em contratos (pleno), Advogados de compliance Salários para 2022: Advogado Empresarial/M&A Sênior: P - 10.700 13.000 15.700; M - 14.800 | 18.000 | 21.750; G - 16.450 | 20.000 | 24.150 Advogado Consultivo Tributário Pleno: P - 7.400 | 9.000 | 10.850; M - 9.450 | 11.500 | 13.850 G - 9.850 | 12.000 | 14.450 Advogado Contencioso Cível Sênior: P - 9.850 12.000 14.500 | M - 11.550 | 14.000 | 16.900; G - 12.300 | 15.000 | 18.050 Advogado de compliance Pleno: M - 8.235 | 10.000 | 12.059; G - 9.050 | 11.000 | 13.300



Mercado Financeiro

Indústrias que lideram as contratações: Fundos de Private Equity, Assets, Bancos de Investimentos, Meios de Pagamentos, Fintechs

Fundos de Private Equity, Assets, Bancos de Investimentos, Meios de Pagamentos, Fintechs Posições mais demandadas : RM Private, M&A (analistas/associados/vp), Crédito corporate (analistas/especialistas), Finanças (diretores/gerentes), Profissionais de áreas regulatórias (analistas/especialistas/gerentes/diretores), Equity Research (analistas)

: RM Private, M&A (analistas/associados/vp), Crédito corporate (analistas/especialistas), Finanças (diretores/gerentes), Profissionais de áreas regulatórias (analistas/especialistas/gerentes/diretores), Equity Research (analistas) Salários para 2022: Analista de Equity Research: 14.550 | 18.000 | 22.200 Analista de Fusões e Aquisições: 12.250 | 15.200 | 18.750 Analista de Compliance/Auditoria/Controles Internos: 11.300 | 14.000 | 17.300 Gerente de Relacionamento Private: 21.000 | 26.000 | 32.100



Recursos Humanos

Indústrias que lideram as contratações: Tecnologia e Telecom, Startups, Varejo, Bens de consumo, Serviços, Indústria

Tecnologia e Telecom, Startups, Varejo, Bens de consumo, Serviços, Indústria Posições mais demandadas: Business Partner, Remuneração e Benefícios (analistas sênior/especialistas/coordenadores), Treinamento e Desenvolvimento (analistas sênior/especialistas/ coordenadores), Gerente generalista, Gerente com foco em desenvolvimento organizacional

Business Partner, Remuneração e Benefícios (analistas sênior/especialistas/coordenadores), Treinamento e Desenvolvimento (analistas sênior/especialistas/ coordenadores), Gerente generalista, Gerente com foco em desenvolvimento organizacional Profissões do futuro: People Analytics, Change Management, Especialistas em DEI

People Analytics, Change Management, Especialistas em DEI Salários para 2022 Gerente Business Partner: G - 19.600 | 23.000 | 25.950; Coordenador/Especialista de Remuneração e Benefícios: P/M - 9.800 | 11.500 | 12.950; G - 10.600 | 12.500 | 14.100; Analista Sênior de Treinamento e Desenvolvimento: P/M - 6.400 | 7.500 | 8.400; G - 7.250 | 8.500 | 9.500; Gerente de Recursos Humanos (P/M): P/M - 14.450 | 17.000 | 19.150; G - 19.600 | 23.000 | 25.950;



Seguros

Segmentos que lideram as contratações: Operadoras de saúde, Seguradoras – grandes riscos, Corretoras, Insurtechs

Operadoras de saúde, Seguradoras – grandes riscos, Corretoras, Insurtechs Posições mais demandadas: Finanças (analistas e gerentes), Atuarial (analistas e especialistas), Comercial (gerentes), Produtos (analistas e gerentes)

Finanças (analistas e gerentes), Atuarial (analistas e especialistas), Comercial (gerentes), Produtos (analistas e gerentes) Salários para 2022 Analista de Inovação Digital: 8.300 | 11.200 | 12.500 Coordenador Atuarial: 10.400 | 13.000 | 14.600 Gerente de Produtos: 13.800 | 18.500 | 20.750 Analista de Finanças: 6.700 | 9.000 | 10.050



Tecnologia

Indústrias que lideram as contratações: Tecnologia, Mercado financeiro, Varejo, Startups, Logística

Tecnologia, Mercado financeiro, Varejo, Startups, Logística Posições mais demandadas: Desenvolvedor Front-End (sênior), Desenvolvedor Full Stack (pleno e sênior), Arquiteto de soluções, Tech Lead, Profissional de infraestrutura (analistas e coordenadores), Profissional de segurança da informação (especialistas a gerentes), Desenvolvedor Back-End (pleno e sênior), DeVops, Product Owner, Profissional de dados

Desenvolvedor Front-End (sênior), Desenvolvedor Full Stack (pleno e sênior), Arquiteto de soluções, Tech Lead, Profissional de infraestrutura (analistas e coordenadores), Profissional de segurança da informação (especialistas a gerentes), Desenvolvedor Back-End (pleno e sênior), DeVops, Product Owner, Profissional de dados Profissões do futuro: Desenvolvedor Front-End, Desenvolvedor Full Stack, Pentester, Arquiteto de Soluções, Machine Learning

Desenvolvedor Front-End, Desenvolvedor Full Stack, Pentester, Arquiteto de Soluções, Machine Learning Salários para 2022 Desenvolvedor Front-End Sênior: 11.550 | 15.000 | 19.350 Desenvolvedor Full-Stack Pleno: 8.100 | 10.500 | 13.550 Desenvolvedor Back-End Pleno: 6.900 | 9.000 | 11.600 Especialista/Cientista de dados: 13.100 | 17.000 | 21.950 Gerente de Segurança da Informação: 20.050 | 26.000 | 33.550



Vendas e Marketing