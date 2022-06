Como entrar para uma das áreas com melhores salários do Brasil

Seu trabalho te faz feliz? Apesar de pessoal, a resposta para esta pergunta ressalta um sentimento de muitos trabalhadores brasileiros. Um levantamento realizado pelo SurveyMonkey, 9 em cada 10 brasileiros empregados estão infelizes em seus trabalhos atuais.

Os motivos são os mais variados, mas o salário é o principal. A empresa de recrutamento Robert Half organizou uma pesquisa que apontou que quase metade dos participantes com mais de 25 anos pretendia buscar um novo emprego agora em 2022.

Desse total, 37% afirmou que o principal motivo para essa decisão é a busca por um salário melhor. Outros 19% desejam aprender algo novo e 12% afirmaram buscar uma melhora na qualidade de vida. Outro levantamento feito pelo Pew Research Center - uma instituição americana que realiza pesquisas sobre questões, atitudes e tendências - mostrou que a falta de oportunidades de crescimento também é levada em consideração pelos trabalhadores (33%).

Outro número que reforça a insatisfação de profissionais com suas áreas atuais é o de demissões voluntárias. Entre janeiro e março, mais de 1,5 milhão de pessoas decidiram abandonar seus trabalhos. Nos Estados Unidos, esse movimento dos trabalhadores foi chamado de "The Great Resignation" e registrou mais de 4 milhões de demissões voluntárias.

Como buscar novas oportunidades?

As pessoas estão insatisfeitas e querem buscar novas áreas e novas oportunidades. Mas mudar de carreira ou de emprego também não é algo simples. Boa parte dos profissionais querem buscar um novo setor que atenda às necessidades atuais do mercado de trabalho como altos salários, chance de ascensão e um trabalho com propósito.

Nos últimos anos, a carreira em ESG surgiu e se destacou como uma das possibilidades para atender essa nova demanda de trabalhadores. A carreira une remunerações que podem passar dos 5 dígitos e a possibilidade de crescimento rápido.

ESG é a sigla em inglês que identifica questões relacionadas ao meio ambiente, sociedade e governança. Trata-se de um conjunto de práticas que tem sido adotado por empresas de todo o mundo para que o seu desenvolvimento cause menos impactos negativos sobre o meio ambiente, seja mais positivo para a sociedade e também torne a governança das empresas mais responsável em suas tomadas de decisão.

É exatamente por surgir como uma nova tendência que a área oferece vantagens como bons salários e chance de crescimento. Afinal, faltam profissionais especializados nas empresas que coloquem o novo conceito em prática e, pela alta demanda, há muitas vagas disponíveis.

Como entrar para a área que oferece altos salário e chance de crescimento

Com o objetivo de ajudar profissionais nesta transição de carreira, a head de ESG da Exame, Renata Faber fará uma live gratuita ensinando Como migrar de carreira para se tornar um profissional ESG. Programada para esta segunda-feira, 13, às 19h, a live é um conteúdo extra da Jornada do Executivo de Impacto, uma série completa de aulas gratuitas que falam da carreira em ESG e como se especializar para se destacar no setor. Para participar da live e conferir os vídeos já disponíveis da Jornada do Executivo de Impacto, basta se cadastrar gratuitamente no link a seguir:

LIVE GRATUITA: Como migrar de carreira para se tornar um profissional ESG