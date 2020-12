Como abordar o tema da saúde mental no trabalho com o gestor?

O ano de 2020 foi conturbado e trouxe muitos desafios a todos os setores da sociedade, tanto na esfera individual quanto nos meios coletivos. Hoje em dia, ansiedade e depressão são palavras mais comuns no ambiente corporativo (e na vida pessoal) do que eram há alguns anos, cenário que foi agravado durante a pandemia. Companhias em todo mundo têm registrado quedas de produtividade e lucros por causa da ansiedade, depressão e burnout nos colaboradores.

Apesar dos prejuízos que mexem com a vida e com o bolso, falar sobre saúde mental nas empresas ainda é um grande tabu, tanto a gestores quanto funcionários. No Exame Agora de hoje, especialistas explicam a importância de trabalhar a saúde mental dentro das organizações e mostram maneiras de empresas e funcionários buscarem uma solução.

O Summit de Saúde Mental nas Organizações estreia como o evento que busca mudar a realidade da saúde mental no ambiente corporativo. A EXAME Experience vai reunir especialistas e lideranças nacionais e internacionais para romper estigmas sobre o tema e promover iniciativas de autocuidado, autoconhecimento e empatia dentro e fora das empresas.

Serão 3 dias de painéis e talk shows ao vivo, em uma programação totalmente online e gratuita. A iniciativa ocorre agora nos dias 8, 9 e 10 de dezembro às 20h no YouTube da EXAME e é uma parceria EXAME com a Cia de Talentos, o Hospital Albert Einstein e a GetAhead.