Com ajuda da IA, mãe sem formação técnica cria aplicativo com 50 mil acessos

Karima Williams, profissional de marketing, usou inteligência artificial para desenvolver sozinha um app com 50 mil acessos em 5 meses

Karima Williams, criadora do Crash Out Diary (Fonte: LinkedIn | Reprodução)

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 11h45.

Karima Williams encontrou na inteligência artificial uma aliada improvável em um momento de sobrecarga emocional. 

Aos 34 anos, mãe solo e diretora de contas em uma agência de marketing, ela usou o Claude, da Anthropic, como válvula de escape para lidar com o estresse do trabalho e as exigências da maternidade. 

O que era um refúgio privado se transformou em um aplicativo que hoje ajuda milhares de pessoas a se reconectarem emocionalmente. As informações foram retiradas de Business Insider.

Da conversa com o chatbot ao desenvolvimento de um aplicativo

O início de tudo foi uma conversa com a IA. Sem querer sobrecarregar amigos ou buscar ajuda terapêutica tradicional, Karima começou a conversar com Claude para organizar seus pensamentos e aliviar tensões do dia a dia. 

A linguagem acolhedora da ferramenta e sua capacidade de oferecer direcionamentos claros fizeram com que ela se sentisse compreendida.

Inspirada por essa experiência, Williams decidiu transformar a dinâmica com a IA em algo maior, e assim nasceu o Crash Out Diary, um aplicativo gratuito para computador que oferece suporte emocional por meio de mensagens rápidas, incentivos e atividades práticas.

Um projeto de tecnologia sem formação técnica

Sem qualquer experiência prévia em engenharia ou programação, Karima contou com a ajuda da própria IA para dar forma ao aplicativo. 

Pediu a Claude que explicasse os processos como se ela tivesse 10 anos e, aos poucos, foi aprendendo a estruturar o produto.

"Algo que levaria um dia para um engenheiro, levava uma semana para mim"Karima Williams, criadora do Crash Out Diary

Mesmo diante das dificuldades, ela seguiu aprendendo e expandindo o aplicativo, que já acumula 50 mil acessos desde seu lançamento, em abril de 2025. Um vídeo sobre a ferramenta viralizou no Instagram, atingindo 2 milhões de visualizações.

