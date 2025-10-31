Cinco perguntas que revelam se você tem mais inteligência emocional do que imagina

Por muito tempo, o conceito de inteligência emocional foi tratado como um “extra” no mundo do trabalho, algo desejável, mas não essencial, mas, hoje, isso mudou.

Com a crescente valorização de ambientes colaborativos, lideranças empáticas e comunicação não-violenta, ser emocionalmente inteligente virou um diferencial competitivo.

Mas como saber se você realmente possui essa habilidade? Em vez de recorrer a testes longos ou avaliações formais, o colunista Jeff Haden propõe algo mais direto: responder sinceramente a cinco perguntas simples. As informações foram retiradas de Inc.

1. Você costuma pedir conselhos em vez de feedback?

Muitas pessoas dizem estar abertas a feedback, principalmente os críticos, mas na prática, ouvir críticas é desconfortável para todos. Além disso, quem oferece o feedback também sente esse desconforto, o que muitas vezes faz com que o retorno venha genérico, vago e pouco útil.

Em vez de pedir “feedback”, peça conselhos. Pesquisadores da Harvard Business School descobriram que essa simples mudança de abordagem gera até 56% mais sugestões concretas de melhoria.

Isso acontece porque pedir conselhos demonstra respeito pela experiência da outra pessoa, e a coloca em uma posição de colaboração — e não de julgamento. Para quem busca crescer profissionalmente, essa é uma forma mais eficaz e emocionalmente inteligente de receber contribuições reais para sua evolução.

2. Você valoriza críticas — mesmo sem gostar delas?

Ninguém gosta de críticas. Mas profissionais emocionalmente inteligentes conseguem separar o conteúdo da crítica do impacto emocional imediato.

Em vez de rejeitar ou esquecer um feedback negativo, eles refletem sobre ele e buscam extrair aprendizados. Estudos mostram que críticas avaliativas (sobre algo que já foi feito) têm mais chances de serem lembradas e utilizadas do que as direcionadas ao futuro.

3. Você elogia com frequência?

Se você sente que não recebe elogios suficientes no trabalho, saiba que dois em cada três profissionais também se sentem assim. E quase 75% dizem receber algum tipo de reconhecimento positivo menos de uma vez por semana.

A diferença entre quem tem inteligência emocional desenvolvida e quem não tem está no que faz com esse sentimento: pessoas emocionalmente inteligentes escolhem elogiar os outros, mesmo que elas mesmas não estejam sendo reconhecidas.

E não só colegas ou líderes, mas também atendentes, entregadores, desconhecidos. O reconhecimento inesperado pode ter mais impacto do que qualquer elogio formal. E quem pratica o elogio genuíno constrói conexões mais fortes e ambientes mais saudáveis.

4. Você admite seus próprios erros?

Para líderes, a frase “eu errei” pode parecer um risco à autoridade. Mas, segundo o autor Daniel Coyle, essa é uma das afirmações mais poderosas na construção de times fortes e culturas saudáveis.

Assumir falhas com naturalidade gera um ciclo de vulnerabilidade que fortalece a confiança. Quando um líder admite que errou, ele convida os outros a fazerem o mesmo. Isso elimina a cultura do medo e abre espaço para a melhoria conjunta.

No fim, admitir falhas não enfraquece a imagem de um profissional, fortalece sua autenticidade e capacidade de gerar confiança ao redor.

5. Você pula a conversa fiada e vai direto ao ponto?

Você prefere pular o “e aí, tudo bem?” e perguntar logo: “O que você mais gosta de fazer?” Isso também é um sinal de inteligência emocional.

Estudos publicados no Journal of Personality and Social Psychology mostram que conversas mais profundas criam maior conexão emocional, engajamento e satisfação.

Profissionais emocionalmente inteligentes entendem que a profundidade das conversas importa mais do que sua duração. E que a disposição de se abrir, ainda que com leveza, pode gerar vínculos mais fortes e reais.

