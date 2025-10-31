Cinco perguntas que revelam se você tem mais inteligência emocional do que imagina

(Sanga Park / EyeEm/Getty Images)
Redatora
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 15h15.
Por muito tempo, o conceito de inteligência emocional foi tratado como um “extra” no mundo do trabalho, algo desejável, mas não essencial, mas, hoje, isso mudou.
Com a crescente valorização de ambientes colaborativos, lideranças empáticas e comunicação não-violenta, ser emocionalmente inteligente virou um diferencial competitivo.
Mas como saber se você realmente possui essa habilidade? Em vez de recorrer a testes longos ou avaliações formais, o colunista Jeff Haden propõe algo mais direto: responder sinceramente a cinco perguntas simples. As informações foram retiradas de Inc.
Muitas pessoas dizem estar abertas a feedback, principalmente os críticos, mas na prática, ouvir críticas é desconfortável para todos. Além disso, quem oferece o feedback também sente esse desconforto, o que muitas vezes faz com que o retorno venha genérico, vago e pouco útil.
As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor
Em vez de pedir “feedback”, peça conselhos. Pesquisadores da Harvard Business School descobriram que essa simples mudança de abordagem gera até 56% mais sugestões concretas de melhoria.
Isso acontece porque pedir conselhos demonstra respeito pela experiência da outra pessoa, e a coloca em uma posição de colaboração — e não de julgamento. Para quem busca crescer profissionalmente, essa é uma forma mais eficaz e emocionalmente inteligente de receber contribuições reais para sua evolução.
Ninguém gosta de críticas. Mas profissionais emocionalmente inteligentes conseguem separar o conteúdo da crítica do impacto emocional imediato.
Em vez de rejeitar ou esquecer um feedback negativo, eles refletem sobre ele e buscam extrair aprendizados. Estudos mostram que críticas avaliativas (sobre algo que já foi feito) têm mais chances de serem lembradas e utilizadas do que as direcionadas ao futuro.
Se você sente que não recebe elogios suficientes no trabalho, saiba que dois em cada três profissionais também se sentem assim. E quase 75% dizem receber algum tipo de reconhecimento positivo menos de uma vez por semana.
A diferença entre quem tem inteligência emocional desenvolvida e quem não tem está no que faz com esse sentimento: pessoas emocionalmente inteligentes escolhem elogiar os outros, mesmo que elas mesmas não estejam sendo reconhecidas.
E não só colegas ou líderes, mas também atendentes, entregadores, desconhecidos. O reconhecimento inesperado pode ter mais impacto do que qualquer elogio formal. E quem pratica o elogio genuíno constrói conexões mais fortes e ambientes mais saudáveis.
Para líderes, a frase “eu errei” pode parecer um risco à autoridade. Mas, segundo o autor Daniel Coyle, essa é uma das afirmações mais poderosas na construção de times fortes e culturas saudáveis.
Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação
Assumir falhas com naturalidade gera um ciclo de vulnerabilidade que fortalece a confiança. Quando um líder admite que errou, ele convida os outros a fazerem o mesmo. Isso elimina a cultura do medo e abre espaço para a melhoria conjunta.
No fim, admitir falhas não enfraquece a imagem de um profissional, fortalece sua autenticidade e capacidade de gerar confiança ao redor.
Você prefere pular o “e aí, tudo bem?” e perguntar logo: “O que você mais gosta de fazer?” Isso também é um sinal de inteligência emocional.
Estudos publicados no Journal of Personality and Social Psychology mostram que conversas mais profundas criam maior conexão emocional, engajamento e satisfação.
Profissionais emocionalmente inteligentes entendem que a profundidade das conversas importa mais do que sua duração. E que a disposição de se abrir, ainda que com leveza, pode gerar vínculos mais fortes e reais.
No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.
Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.
Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória