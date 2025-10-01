Cinco atitudes que você pode começar a fazer hoje para se tornar um líder melhor

No ambiente de trabalho, a busca por uma liderança mais eficaz não é apenas um desejo, mas uma necessidade para quem quer crescer, inspirar equipes e gerar resultados.

Baseando-se em estudos científicos sobre comportamento organizacional, essas cinco atitudes podem ser adotadas por qualquer profissional hoje para se tornar um líder melhor. As informações foram retiradas de Inc.

1. Reduza as reuniões e aumente a inteligência coletiva

A primeira mudança que um líder pode aplicar imediatamente é repensar a quantidade de reuniões. De acordo com um estudo publicado no Journal of Business Research, a produtividade dos funcionários cresce mais de 70% quando a quantidade de reuniões é reduzida em 40%.

O excesso de encontros, além de consumir tempo, reduz a capacidade cognitiva dos envolvidos. Menos reuniões e mais foco em tarefas práticas gera um ambiente mais produtivo, inteligente e colaborativo.

2. Tenha uma liderança presente mesmo sem falar muito

Estar presente no dia a dia das equipes vai muito além de liderar ativamente. Um estudo do Journal of Experimental Social Psychology mostra que a simples presença física do líder pode aumentar a percepção de afinidade e respeito da equipe.

Em posições de liderança recém-assumidas, o desconforto é natural. Mas a ausência só dificulta a construção de autoridade e confiança. Quando líderes se fazem presentes, mesmo que seja para escutar ou perguntar, eles criam vínculos e aprendem com os próprios liderados.

A liderança transformadora não exige respostas prontas, mas sim presença ativa e disposição para aprender com o time.

3. Dê feedback direto, ele sempre funciona

A velha fórmula de elogiar, criticar e elogiar novamente — o chamado "feedback sanduíche" — não tem base na ciência e é, na prática, ineficaz.

Estudo publicado no Management Review Quarterly aponta que 75% dos profissionais se sentem manipulados quando recebem esse tipo de retorno, e apenas 7% mudam de comportamento com base nele.

Em vez disso, o líder deve ser claro, direto e encorajador. Feedback honesto, mesmo que difícil, é valorizado por quem busca evoluir.

4. Valorize os acertos e celebre os impactos

Os elogios não são esquecidos com o tempo, já as críticas, segundo estudo da Universidade de Bonn, são facilmente apagadas da memória poucos dias após serem dadas.

Destacar conquistas específicas é um combustível poderoso para o desempenho de qualquer equipe. Estudos publicados na Proceedings of the National Academy of Sciences mostram que elogios, mesmo quando dados a novos colaboradores, aumentam a performance de maneira significativa.

5. Diga ‘obrigado’ com frequência

Um simples "obrigado" tem mais peso do que se imagina. Segundo uma pesquisa da Deloitte, 9 em cada 10 profissionais gostariam de ouvir mais palavras de gratidão no dia a dia corporativo.

Já estudos da Wharton mostram que quem se sente reconhecido está mais propenso a cooperar, ajudar colegas e se engajar com a missão da empresa.

Líderes que praticam o reconhecimento constroem culturas mais saudáveis, equipes mais motivadas e ambientes mais produtivos.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.

