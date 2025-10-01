Cinco atitudes que você pode começar a fazer hoje para se tornar um líder melhor

Redatora
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 11h09.
No ambiente de trabalho, a busca por uma liderança mais eficaz não é apenas um desejo, mas uma necessidade para quem quer crescer, inspirar equipes e gerar resultados.
Baseando-se em estudos científicos sobre comportamento organizacional, essas cinco atitudes podem ser adotadas por qualquer profissional hoje para se tornar um líder melhor. As informações foram retiradas de Inc.
A primeira mudança que um líder pode aplicar imediatamente é repensar a quantidade de reuniões. De acordo com um estudo publicado no Journal of Business Research, a produtividade dos funcionários cresce mais de 70% quando a quantidade de reuniões é reduzida em 40%.
O excesso de encontros, além de consumir tempo, reduz a capacidade cognitiva dos envolvidos. Menos reuniões e mais foco em tarefas práticas gera um ambiente mais produtivo, inteligente e colaborativo.
Estar presente no dia a dia das equipes vai muito além de liderar ativamente. Um estudo do Journal of Experimental Social Psychology mostra que a simples presença física do líder pode aumentar a percepção de afinidade e respeito da equipe.
Em posições de liderança recém-assumidas, o desconforto é natural. Mas a ausência só dificulta a construção de autoridade e confiança. Quando líderes se fazem presentes, mesmo que seja para escutar ou perguntar, eles criam vínculos e aprendem com os próprios liderados.
A liderança transformadora não exige respostas prontas, mas sim presença ativa e disposição para aprender com o time.
A velha fórmula de elogiar, criticar e elogiar novamente — o chamado "feedback sanduíche" — não tem base na ciência e é, na prática, ineficaz.
Estudo publicado no Management Review Quarterly aponta que 75% dos profissionais se sentem manipulados quando recebem esse tipo de retorno, e apenas 7% mudam de comportamento com base nele.
Em vez disso, o líder deve ser claro, direto e encorajador. Feedback honesto, mesmo que difícil, é valorizado por quem busca evoluir.
Os elogios não são esquecidos com o tempo, já as críticas, segundo estudo da Universidade de Bonn, são facilmente apagadas da memória poucos dias após serem dadas.
Destacar conquistas específicas é um combustível poderoso para o desempenho de qualquer equipe. Estudos publicados na Proceedings of the National Academy of Sciences mostram que elogios, mesmo quando dados a novos colaboradores, aumentam a performance de maneira significativa.
Um simples "obrigado" tem mais peso do que se imagina. Segundo uma pesquisa da Deloitte, 9 em cada 10 profissionais gostariam de ouvir mais palavras de gratidão no dia a dia corporativo.
Já estudos da Wharton mostram que quem se sente reconhecido está mais propenso a cooperar, ajudar colegas e se engajar com a missão da empresa.
Líderes que praticam o reconhecimento constroem culturas mais saudáveis, equipes mais motivadas e ambientes mais produtivos.
Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.
