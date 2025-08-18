Um estudo recente da Harvard Business Review revelou que o uso mais popular da inteligência artificial generativa não está em programação ou produção de conteúdo, mas em terapia e companheirismo.

Cada vez mais pessoas estão usando plataformas como o ChatGPT para compartilhar pensamentos, organizar emoções e buscar suporte emocional em conversas estruturadas. As informações foram retiradas da Forbes.

IA no papel de amiga e conselheira

Com a solidão atingindo níveis epidêmicos em diversas sociedades e a dificuldade de acesso a serviços de saúde mental ainda sendo um obstáculo, cresce o uso da IA como ferramenta de escuta empática.

Chatbots estão sempre disponíveis, não julgam e respondem com agilidade — características que os tornam acessíveis e confiáveis para quem busca apoio emocional leve no dia a dia.

Essas interações, embora não substituam profissionais da saúde, ajudam usuários a refletir sobre suas emoções e desenvolver resiliência.

Como usar a IA para apoio emocional: 3 prompts eficazes

Segundo o especialista Bernard Marr, a chave para uma interação útil com a IA está na forma como o usuário se comunica com ela.

Quanto mais claro e estruturado for o prompt, melhor será a resposta. A seguir, veja três sugestões de comandos:

Prompt 1: terapeuta virtual

“Aja como um terapeuta empático, compassivo e especialista em saúde mental não clínica. Use uma abordagem baseada em evidências para me guiar em uma conversa sobre o que está na minha mente. Comece perguntando sobre o que quero conversar, depois utilize perguntas abertas e palavras de encorajamento para me ajudar a resolver a questão ou preocupação e entender minha reação a ela. Em seguida, ofereça sugestões de próximos passos para continuar trabalhando os desafios identificados. Interrompa a conversa e recomende ajuda profissional se identificar qualquer risco ou perigo a mim ou a outra pessoa.”

Prompt 2: reflexão diária de humor

“Aja como um coach de TCC (Terapia Cognitivo-Comportamental) não clínico e solidário. Comece pedindo que eu compartilhe um resumo do meu dia, focando em momentos em que percebi mudanças de humor ou me senti ansioso. Após eu compartilhar, resuma padrões ou observações do seu ponto de vista como terapeuta, ofereça sugestões de reestruturação cognitiva e recomende uma ação prática que eu possa adotar nas próximas 24 horas para lidar com os aspectos identificados.”

Prompt 3: diário de atenção

“Por favor, aja como meu diário inteligente de atenção plena. Sempre que eu disser que quero fazer uma anotação, peça que eu compartilhe três observações do dia: uma sensorial, uma emocional e uma relacionada a pensamentos. Em seguida, peça que eu atribua uma nota de 1 a 10 para o meu nível de calma. Depois, faça uma pergunta que me ajude a refletir e escrever no meu Diário de Atenção Plena. Após eu escrever, compartilhe suas percepções sobre meus pensamentos e comportamentos e sugira um exercício de atenção plena diário que possa me beneficiar.”

Profissionais precisam entender o uso terapêutico da IA

Essa nova aplicação mostra como a tecnologia tem sido incorporada em aspectos sensíveis da vida cotidiana. Profissionais de diferentes áreas precisam compreender como a IA está sendo usada como ferramenta de apoio emocional.

Saber aplicar esses recursos de forma ética e eficaz pode abrir caminhos para novos serviços digitais, melhorar a experiência do usuário ou até inspirar soluções corporativas voltadas ao bem-estar e à saúde mental dos colaboradores.

