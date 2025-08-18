Eles apostaram US$ 1 milhão e hoje faturam US$ 550 mil por ano com cinema antigo

O casal Matt McClanahan e Lauren McChesney tomou uma das decisões mais ousadas de suas vidas: comprometeu a própria estabilidade financeira ao fazer um empréstimo de US$ 1 milhão para comprar o Shankweiler’s Drive-In Theatre, o cinema ao ar livre mais antigo em operação no mundo.

Localizado em Orefield, na Pensilvânia (EUA), o espaço inaugurado em 1934 estava prestes a ser vendido para incorporadoras. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A aposta de US$ 1 milhão

A decisão, movida por um forte vínculo emocional, já que McClanahan cresceu frequentando o cinema e chegou a trabalhar na gestão de outro drive-in, também teve base em uma análise prática: experiência no setor, visão de negócios e capacidade de captação de recursos.

A estratégia incluía uma combinação de um empréstimo, além de valores vindos das próprias economias e de familiares.

Um modelo antigo com gestão moderna

Mesmo em um setor fragilizado e considerado obsoleto por muitos, o casal enxergou oportunidade em manter a tradição com toques de modernidade.

Em seu primeiro ano completo de operação, em 2023, o cinema arrecadou cerca de US$ 300 mil, resultado suficiente apenas para cobrir despesas e garantir o essencial para o casal: “Só o bastante para colocar comida na mesa”, segundo McClanahan.

Em 2024, o cenário mudou. O faturamento saltou para US$ 550 mil, com lucro operacional de US$ 50 mil e uma remuneração conjunta de US$ 36 mil para os proprietários. Resultado direto de uma gestão financeira cuidadosa em um negócio sazonal.

Alta temporada sustenta o ano inteiro

O Shankweiler’s funciona todos os dias da semana entre o Memorial Day e o Dia do Trabalho, feriados norte-americanos.

Fora desse período, abre de quinta a domingo, uma necessidade imposta pelo financiamento. Julho é o mês mais lucrativo e, neste mês, em 2024, gerou receita de US$ 122 mil.

Finanças na prática: o impacto da boa gestão

A trajetória do Shankweiler’s mostra, na prática, como fundamentos de finanças corporativas podem transformar uma operação de alto risco em um empreendimento sustentável.

O uso eficiente de alavancagem financeira, a gestão do fluxo de caixa sazonal e a diversificação de receitas foram essenciais para o crescimento do negócio. O caso reforça que, com visão estratégica e controle financeiro rigoroso, até negócios considerados ultrapassados podem se tornar lucrativos.

