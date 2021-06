Estes certificados de inglês fazem a diferença no currículo

Por Nathalia Bustamante, do portal Estudar Fora

Para quem está estudando para tirar um certificado de proficiência em inglês, a Cambridge University oferece algumas alternativas aos tradicionais TOEFL e IELTS. Os chamados ESOL, são 6 exames de proficiência desenvolvidos pelo departamento de Inglês da universidade.

Entre as categorias que formam o ESOL, 5 provas avaliam um nível de proficiência diferente e 1 é voltada à inglês para negócios. As provas são:

Key (KET) – Key English Test – Avalia o nível A2.

Preliminary (PET), PET for Schools – Preliminary English Test – Avalia o nível B1.

First (FCE) – First Certificate in English – Avalia o nível B2.

Advanced (CAE) – Certificate of Advanced English Avalia o nível C1.

Proficiency (CPE) – Certificate of Proficiency in English – Avalia o nível C2.

BEC – Business English Certificates – Inglês para negócios que avalia os níveis B1, B2 e C1.

A estudante de Direito Fernanda Nemr encarou os exames de Cambridge como uma oportunidade de melhorar seu inglês cada vez mais. Além de saber que poderia precisar dos exames no futuro – para programas de intercâmbio e oportunidades de emprego, por exemplo – ela se incentivava pelo desafio.

“Desde que decidi prestar o FCE, tinha em mente que gostaria de prestar os três. Primeiro, via sempre o Cambridge Exam como um pacote: já que iria começar, tinha que terminar. A maioria das pessoas que conhecia prestavam os exames apenas até o CAE e, por isso, sabia que o CPE seria um diferencial”, comenta ela.

“Meu incentivo final para prestar o CPE ocorreu quando visitei uma feira de representantes de universidades e conheci o Admissions Officer de uma universidade, que me contou a grande maioria dos ingleses não tinha conseguido passar no CPE. A cara de surpresa que ele fez quando eu – com 16 anos, à época – disse que estava me preparando para prestar o exame no final do ano, foi com certeza o incentivo final que precisava para prestar a prova!”, relembra.

O Cambridge Exam tem um sistema de avaliação diferente de outros exames tradicionais de proficiência, como o TOEFL e o IELTS. Enquanto estes oferecem uma prova única e o seu nível de inglês é avaliado pela nota obtida em uma escala (de 0 a 120 no TOEFL iBT, e de 1 a 9 no IELTS), Cambridge oferece uma opção de exame para cada nível – First, Advanced e Proficiency (são os exames antigamente conhecidos como FCE, CAE e CPE, respectivamente). Assim, eles funcionam como uma certificação, no qual você pode ser aprovado ou reprovado, e que não têm validade determinada.

Como se preparar para um Cambridge Exam

Fernanda se preparou para os exames de Cambridge desde o Ensino Fundamental, pois suas aulas de inglês eram preparatórias para o Cambridge Exam. Além disso, fazia também aulas particulares junto com seu irmão gêmeo – que faria o exame na mesma época e com quem ela podia treinar o Speaking.

Além dos cursos, muita leitura em inglês também ajudou na preparação para os exames FCE e CAE. Já a preparação para o CPE, porém, foi diferente, pois não existem muitos cursos específicos para o exame mais avançado oferecido por Cambridge. Ela decidiu estudar por conta própria, através de materiais encontrados na internet.

“Antes da prova, porém, realizei algumas aulas com uma professora especializada, especialmente por conta das redações que seriam pedidas”, explica.

Fernanda explica que sempre teve mais dificuldade com as seções gramaticais dos exames, pois boa parte do seu conhecimento em inglês veio de situações mais cotidianas. Para lidar com esta dificuldade, aulas e exercícios fizeram a diferença. “Além disso, busquei fazer uma série de mock tests e de questões de prova antes do exame, para me acostumar com o formato”, relembra ela.

Para incrementar seu vocabulário, Fernanda decidiu começar a ler livros ingleses e norte-americanos em sua versão original, e assistir seriados e filmes sempre com legenda inglês – o que ajudava a aprimorar também o “Listening”.

Nos dias das provas, Fernanda buscou relaxar antes e nos intervalos entre as etapas. “Fiz as duas primeiras provas (FCE e CAE) no colégio em que eu estudava, o que foi muito bom. Como estava cercada de pessoas que eu conhecia, os intervalos entre as etapas eram momentos de descontração, o que me ajudou muito a manter a calma e o foco”, explica.

“No CPE, porém, fiquei mais nervosa. Fiz a prova em uma escola para professores, e todas as pessoas que também estavam prestando o exame ali eram muito mais velhas do que eu e meu irmão”. A saída, segundo ela, foi começar a conversar sobre outras coisas (em inglês, claro!), como séries e filmes. “Nessas horas, acho que a tranquilidade é tudo!”, afirma.

“Minha maior dica – tanto para os exames de Cambridge quanto para qualquer outra situação de grande pressão – é manter a calma. Parece bobo, mas é realmente uma das coisas mais importantes. Quando fazemos uma prova com tranquilidade e confiança, nossos resultados são sempre melhores. A insegurança é a maior causa de resultados ruins em provas, na minha opinião. Por isso, recomendo fazer os exames só quando você realmente estiver se sentindo preparado. Não tenha pressa para fazer a prova, ou obter um resultado específico. Prepare-se antes, estude, e vá fazer com a confiança de quem sabe que tem capacidade para ser aprovado!”

